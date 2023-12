https://sputniknews.lat/20231203/encuesta-quien-podria-ser-el-o-la-vicepresidente-de-trump--1146250544.html

Encuesta: ¿quién podría ser el (o la) vicepresidente de Trump?

A medida que prosigue la marcha, aparentemente imparable, del expresidente estadounidense, Donald Trump, hacia la nominación republicana a la Presidencia... 03.12.2023, Sputnik Mundo

Normalmente, los vicepresidentes se eligen por una de estas dos razones:No parece que las primarias republicanas de 2024 vayan a plantear ningún desafío significativo a Donald Trump. Aparte de un aumento sorpresivo de popularidad de Nikki Haley o del gobernador de Florida, RonDeSantis, o de una posible condena de prisión, Trump parece preparado para alcanzar la nominación.Esto aparentemente dejaría solo el atractivo del candidato para los votantes como elemento decisivo para la campaña de Trump, pero hay un factor adicional que es exclusivo del expresidente: la lealtad.Trump ha calificado sistemáticamente de desleales a quienes se pronunciaron en su contra, incluido su antiguo compañero de fórmula, Mike Pence, que suspendió su campaña a la Presidencia en octubre. Trump dejó claro que, si es elegido de nuevo, no nombrará a los mismos republicanos convencionales con los que llenó su Gabinete en 2016.Con estos dos requisitos en mente, ¿quiénes son los favoritos para acompañar a Trump al frente de la papeleta en noviembre del año 2024?Kristi Noem, gobernadora de Dakota del SurNoem no es muy conocida en la escena nacional, pero marca la casilla de la lealtad en su currículum. Ya apoyó a Trump y recibió un guiño como posible candidata por parte de Trump. Cuando se le preguntó si la tendría en cuenta, Trump declaró a un periodista que "sin duda" lo haría "en un abrir y cerrar de ojos".Políticamente, coinciden en cuestiones sociales, ya que Noem promulgó estrictos límites al aborto en su estado e ilegalizó la participación de mujeres transexuales en las ligas deportivas femeninas de las escuelas estatales.Aunque, como gobernadora, nunca ha votado sobre la ayuda a Ucrania, la ha calificado de "lucha de Europa, no nuestra". Trump declaró anteriormente que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas.Su relativa juventud y su género podrían ayudar a la candidatura de Trump a atraer a las mujeres, aunque el valor relativamente pequeño del nombre de Noem y su legislación sobre el aborto podrían contrarrestarlo.Tim Scott, senador por Carolina del SurScott cumple muchos de los requisitos de la campaña de Trump. Como senador por Carolina del Sur, teóricamente evitaría cualquier desafío del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aunque Trump ganó Carolina del Sur tanto en 2016 como en 2020, Biden obtuvo mejores resultados allí que Hillary Clinton y dio la vuelta a su campaña de las primarias de 2020 en el estado.Trump y Scott también tienen un historial de trabajo conjunto, colaborando en un programa para llevar zonas de oportunidad a áreas de bajos ingresos.Sin embargo, la prueba de lealtad es una mezcla de todo. Scott, que recientemente suspendió su campaña a la presidencia, se negó a seguir el ejemplo de sus compañeros republicanos al criticar a Trump durante los debates del Partido Republicano a principios de este año, y Trump se lo devolvió de la misma manera al no atacarlo. Sin embargo, cuando Scott abandonó la campaña en noviembre, se negó a apoyar a ningún otro candidato y dio a entender que no estaba interesado en presentarse como vicepresidente.También hay dudas sobre su atractivo. A primera vista, Scott, afroamericano, debería ayudar a Trump a aumentar su pequeño, pero creciente apoyo entre sus simpatizantes. Sin embargo, en una encuesta que enfrentaba a varios posibles candidatos republicanos con Biden, Scott obtuvo los peores resultados entre la población negra.Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de ArkansasExsecretaria de prensa de la Administración Trump, Huckabee dejó la Casa Blanca en buenos términos y siguió a su padre, Mike Huckabee, a la mansión del gobernador de Arkansas. La política pasa fácilmente la prueba de lealtad, habiendo defendido constantemente al expresidente en la prensa en cada oportunidad.La cuestión es entonces su atractivo. Huckabee parece tener poco que ofrecer a la campaña de Trump más allá de la lealtad, ya que procede de un estado acérrimamente conservador en que el expresidente ganó por más de 27 puntos en 2020.Incluso dentro de su estado, hay señales de que la estrella de Huckabee puede estar desapareciendo, una encuesta reciente puso su índice de aprobación en el 48%, el más bajo para un gobernador de Arkansas desde que su padre obtuvo el 47% en 2003.Marjorie Taylor Greene, representante de GeorgiaOtra candidata, como Huckabee, cuyo potencial depende casi por completo de su firme lealtad a Trump.Greene ha sido una firme defensora del expresidente, apoyando su afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas y defendió abiertamente a los partidarios de Trump que fueron detenidos durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio.Sin embargo, fue expulsada del poderoso Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes por su apoyo y amistad con Kevin McCarthy. Aunque evitó el escarnio de Trump, sí enfureció a una parte del ala de Trump del partido, incluido el exasesor del expresidente, Steve Bannon.Si hay un atributo de Taylor Greene, aparte de su lealtad a Trump, es su estado natal. Trump perdió el estado Georgia por poco en 2020.Pero una victoria allí puede significar una derrota en otros lugares. Taylor Greene es impopular entre la población votante en su conjunto y en una encuesta realizada en septiembre en la que se preguntaba a los votantes de Trump en 2020 quién les gustaría que fuera la vicepresidenta elegida por el expresidente, solo el 1% seleccionó a la política.Byron Donalds, representante por FloridaDonalds, una estrella en rápido ascenso en el Partido Republicano, entró por primera vez en la conciencia pública nacional, cuando fue el elegido de protesta de los republicanos que se oponían a la elección de McCarthy como portavoz en enero. Esto le llevó a convertirse brevemente en un candidato serio para el puesto en octubre, que finalmente se concedió a Mike Johnson.La lealtad de Donalds a Trump es incuestionable. Votó con Trump el 100% de las veces durante su presidencia y forma parte de la investigación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre Biden.Capaz de hablar con voz populista y presentarse como un outsider, Donalds probablemente atraerá tanto a los independientes como a la base de apoyo de Trump. Como afroamericano, también puede ayudar a Trump a aumentar su apoyo entre sus simpatizantes, que ya es más alto de lo habitual para un republicano.Nikki Haley, exembajadora de EEUU ante la ONU y exgobernadora de Carolina del SurSi hay una candidata que Trump elegirá para evitar un desafío en las primarias, es Nikki Haley. Mientras que DeSantis está corriendo cerca de Haley por el segundo lugar, la política está preparada en las primarias para ser un rival potencialmente formidable. Como exgobernadora de Carolina del Sur, está en condiciones de obtener buenos resultados en este estado.Si es capaz de tomar impulso en los dos primeros estados, Iowa y Nuevo Hampshire, y conseguir un buen segundo puesto en Carolina del Sur o ganar directamente el estado, Trump podría sentirse presionado para sacarla de la carrera.Aparte de esa posibilidad, parece poco probable que Trump elija a Haley como vicepresidenta. Aunque ambos trabajaron juntos durante su Presidencia, el expresidente la nombró embajadora de EEUU ante la ONU, su relación se ha deteriorado desde entonces. En septiembre, Trump se refirió a la política como "descerebrada Nikki Haley", añadiendo que "no tiene lealtad". También la descartó aparentemente como su vicepresidenta, diciendo que "Make America Great Again (MAGA), o yo, nunca iremos por Haley".Los dos también tienen puntos de vista diferentes sobre política exterior. Haley ha sido una firme partidaria de enviar más ayuda militar a Ucrania, a pesar de que cada vez más republicanos se oponen a ello.Vivek Ramaswamy, empresarioLa campaña de Ramaswamy para 2020, ajeno a la política y hombre de negocios, tiene mucho en común con la candidatura de Trump en 2016. Apela a los libertarios y a otros votantes indecisos, y en la misma encuesta que mostraba que solo el 1% de los votantes de Trump en 2020 querían que Taylor Greene fuera vicepresidenta, Vivek Ramaswamy encabezaba fácilmente la lista con un 30%. Obtuvo el segundo lugar con un 17%.Ramaswamy tiene incluso la posibilidad de atraer algunos votos antibelicistas para Trump. Ha sido un crítico constante de la guerra subsidiaria en Ucrania, financiada por la OTAN, y fue uno de los primeros políticos visibles en instar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones y ceder parte del territorio a Rusia para poner fin al conflicto.Aunque ha sido partidario de Israel, no ha ido tan lejos como otros candidatos republicanos, subrayando que apoya el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes partidarios de Palestina.Trump también insinuó que está considerando a Ramaswamy como su candidato, diciendo que sería "muy bueno" en el trabajo. También pasa la prueba de la lealtad. Llamó a Donald Trump el "mejor presidente del siglo XXI" y agregó que lo indultaría inmediatamente si es elegido presidente.Dicho todo esto, su popularidad ha ido disminuyendo últimamente, con su índice de desaprobación aumentando drásticamente en los últimos meses, superando su índice de aprobación por primera vez en septiembre.

