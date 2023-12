https://sputniknews.lat/20231203/espana-multiplica-por-seis-la-compra-de-gas-natural-licuado-ruso-en-el-2023-1146240544.html

España multiplica por seis la compra de gas natural licuado ruso en el 2023

Se trata del país europeo que más gas natural licuado importa de Rusia, alcanzando un récord de compra este año, según los medios locales de España. 03.12.2023, Sputnik Mundo

"El 2023 va a cerrar como el año en el que más gas ruso ha entrado al sistema español en su historia", afirma el diario El Mundo en un artículo publicado el viernes 1 de diciembre.El periódico señala que Rusia, que en el pasado mes de septiembre ya había enviado tanto gas como en todo 2022, ya es el tercer proveedor del hidrocarburo de España, detrás solo de Argelia y Estados Unidos, con un 18,1% de la cuota de todo el gas importado al país europeo. A diferencia del combustible que llega por gasoducto, explican, el gas natural licuado que envía Moscú en barco no está sujeto a las sanciones a los hidrocarburos impuestas tras el comienzo del conflicto en Ucrania.Además, España es el principal importador de gas natural licuado ruso entre los países de la Unión Europea, con 5.210 millones de metros cúbicos (5,210 bcm) importados de enero a septiembre de 2023, de acuerdo a datos publicados esta semana por la IEEFA (Institute of Energy Economics and Financial Analysis) y recogidos por el diario La Vanguardia.Luego de España, le siguen Francia (3,19 bcm) y Bélgica (3,14 bcm).

