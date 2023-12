CNE venezolano confirma abrumadora victoria del 'sí' en referendo consultivo del Esequibo

@CNE_Vzla:

Resultado respuesta a las 5 preguntas del #ReferendumConsultivo:

1) Si: 97.83% / No: 2,17%

2) Si: 98.11% / No: 1.8%

3) Si: 95,40% / No: 4,10%

4) Sí: 95,94% / No: 4,06%

5) Sí: 95,93% / No: 4,07%



La participación supera los 10millones 554mil 320 votos.#VenezuelaDiceSÍ pic.twitter.com/ZcwIspQwsb