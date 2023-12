Las amenazas de Israel de perseguir a Hamás fuera de Gaza no intimidan al movimiento

https://sputniknews.lat/20231204/las-amenazas-de-israel-de-perseguir-a-hamas-fuera-de-gaza-no-intimidan-al-movimiento-1146287377.html

Hamás no se intimida con las amenazas de Ronen Bar, jefe del Servicio de Seguridad General de Israel, el Shabak, de eliminar a los líderes del movimiento fuera del territorio de Palestina, dijo a Sputnik el portavoz de la organización rebelde en el Líbano, Walid al-Khani. De acuerdo con él, con tales acciones, Bar está tratando de distraer la atención del fracaso de los servicios de inteligencia durante la operación sorpresa Inundación de Al-Aqsa, algo que él mismo admitió. "Si el jefe del Shabak realmente quisiera llevar a cabo esas operaciones, no habría hecho estas declaraciones públicas, puesto que la misión de liquidación fuera de Israel está confiada al Mossad (la fuerza de inteligencia israelí) no a su agencia", opinó al-Kilani, "todas esas declaraciones parecen más una negociación política, intentos de desviar la responsabilidad y elevar la moral dentro de Israel". El vocero para el territorio libanés se refirió a Tel Aviv como "un enemigo que no honra los pactos y tratados y que no respeta las leyes del cielo, considerándose encima de todo". Además, señaló que las negociaciones de intercambio de prisioneros "no ocurrirán bajo los bombardeos"."Los mediadores hicieron lo posible para extender la tregua, pero esto fue impedido por la obstinación de Israel de imponernos condiciones que son una línea roja para Hamás", concluyó.

