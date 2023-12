https://sputniknews.lat/20231205/bajo-presion-occidente-planea-hacer-que-ucrania-se-siente-a-negociar-con-rusia-1146309185.html

Bajo presión: Occidente planea hacer que Ucrania 'se siente a negociar' con Rusia

Ucrania podría verse obligada a "sentarse a negociar" con Rusia mientras Zelenski está bajo presión tanto externa como internamente. Los políticos del Reino... 05.12.2023, Sputnik Mundo

Diplomáticos británicos podrían estar a punto de intentar convencer a Ucrania para que entable conversaciones de paz, se afirma en el último episodio de Politics at Jack and Sam's, un podcast sobre política en el Reino Unido.La contraofensiva ucraniana es considerada decepcionante, que da lugar a dudas sobre la capacidad del país para lograr buenos resultados. "En los círculos diplomáticos se habla de presionar a Kiev para que se siente a negociar", añadió el columnista. Esto sucede al tiempo que la presión dentro el país sobre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aumenta. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, comentó la caída de la aprobación del líder ucraniano y declaró que el presidente actual está convirtiéndose en un "autócrata" al concentrar el poder en sus manos. "La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para este conflicto, por qué Zelenski negó hasta el final que sucediera o por qué fue posible que los rusos llegaran tan rápido a Kiev", agregó el político ucraniano. También subrayó que al finalizar el conflicto, todos los políticos ucranianos tendrán que afrontar la responsabilidad y responder por sus acciones.

Noticias

