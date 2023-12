https://sputniknews.lat/20231205/campana-contra-zelenski-el-presidente-ucraniano-pierde-todo-su-apoyo-1146271074.html

Campaña contra Zelenski: ¿el presidente ucraniano pierde todo su apoyo?

De cara a las posibles elecciones presidenciales en Ucrania en 2024, ya se ha lanzado una campaña contra el líder actual, Volodímir Zelenski, entre sus...

Dados los fracasos de la contraofensiva en el frente, Zelenski atraviesa una mala racha política. Además, aún no ha tomado una decisión definitiva si celebrar los comicios presidenciales en 2024 o no. Aun así, su voluntad de postularse al cargo de jefe de Estado ya expresó el antiguo asesor de la administración de Zelenski, Alexéi Arestóvich, que abandonó su puesto en enero de 2023.Sin embargo, sus últimas declaraciones no parecen complementarias hacia su socio del pasado. Paralelamente, cuanto menos tiempo queda para 2024, más tensa se vuelve la retórica alrededor de Zelenski. Al parecer, los que antes se abstuvieran de criticar al líder ucraniano, ahora aprovechan el momento. El propio Zelenski advierte de una posible desestabilización en Ucrania y no esconde su temor ante un nuevo revuelto al estilo Maidán.A su vez, el bloque occidental no arde en deseos de interferir en las discrepancias entre la élite de Kiev, porque está ocupado con el conflicto en Oriente Medio. ¿Qué destino le depara el futuro a Zelenski?¿Traición de sus aliados?Zaluzhni vs. ZelenskiEl comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, criticó la situación en el frente, señalando que el conflicto está estancado, en la entrevista al medio británico The Economist a principios de noviembre. Desde este momento, las nubes oscuras se ciernen cada vez más sobre la imagen de Zelenski.A finales del mes, algunas fuentes del medio aseguraron que aunque Zaluzhni no expresó sus ambiciones políticas hasta el momento, esto no significa que el jefe de las FFAA ucranianas no las tiene y no quiere socavar la reputación del presidente actual. De esa manera, el periódico cita a un diputado del partido de Zelenski que confirmó que la cúpula del poder "está cometiendo errores por todos lados" y que los intentos presidenciales de "centralizar la toma de decisiones" están fracasando.Según The Economist, las encuestas indican que la confianza en el presidente ucraniano (32%) es menos de la mitad que la del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Valeri Zaluzhni (70%), y un 13% menos que la del jefe del espionaje, Kiril Budánov (45%).El comandante en jefe de las FFAA de Ucrania no aparece en las fotos oficiales de las reuniones de Zelenski con los militares, informó Financial Times a inicios de diciembre. A su vez, The Washington Post también señalaba que Zaluzhni, popular entre sus conciudadanos, podría suponer una amenaza para Zelenski si decide iniciar una carrera política.Las discrepancias entre Zaluzhni y Zelenski ya no son fáciles de ocultar y podrían ser peligrosas para ambas partes, declaró a Sputnik Yuri Kot, politólogo y decano de la Facultad de Comunicación Mediática del Instituto Estatal de Comunicación de Moscú.Asimismo, observó que este conflicto puede ser resuelto por Estados Unidos, pero que todavía resulta muy incierto si Washington intervendrá."Solo los estadounidenses podrían resolverlo, pero si lo harán es una gran pregunta. Zelenski es cada vez menos controlable, y para EEUU su adhesión a los ideales del Reino Unido son cada vez más evidentes, mientras que Zaluzhni es una creación de los estadounidenses. Por lo tanto, la única forma que les queda para llevar a su subordinado al poder es destituir a Zelenski", puso de relieve el analista.Agregó que Zaluzhni también podría correr cierto peligro en estos momentos."Sin embargo, la situación también es peligrosa para el propio Zaluzhni. Recientemente, su ayudante voló por los aires, y entonces el propio comandante en jefe puede ser destruido. Zelenski puede hacer cualquier cosa para mantener su poder", opinó Kot.Arestóvich vs. ZelenskiA principios de noviembre, el exasesor de Zelenski, Alexéi Arestóvich, expresó muy claramente sus ambiciones políticas al declarar que quiere participar en la carrera electoral en Ucrania. Así, el ayudante del pasado se convirtió en un rival.De ese modo, a inicios de noviembre Arestóvich se pronunció en contra Zelenski en una entrevista al periódico español El Mundo. Sobre todo, destacó que después de la cumbre de la OTAN —cuando el presidente de Ucrania expresó su rabia hacia los socios de la OTAN— Arestóvich se dio cuenta de que un líder así no es capaz de "jugar en un equipo", porque es "demasiado egocéntrico".Al mismo tiempo, apuntó que es necesario aprender las lecciones y adaptarse a la situación, pero Zelenski está devorado por sus emociones.Arestóvich también subrayó que el 70% de los ucranianos creen que el Gobierno de Zelenski es muy corrupto.Sin embargo, a pesar de que Arestóvich era asesor de la oficina de Zelenski, en mayo de 2022, los medios publicaron un polémico extracto de su entrevista de 2020 en el que criticaba al presidente ucraniano, afirmando que "Zelenski es un hombre débil, tiene dos botones: el ego mezquino y el miedo".Klichkó vs ZelenskiLas aсciones de Zelenski casi han privado a Ucrania de instituciones independientes de poder, empujando al país hacia la transformación en un Estado autoritario, declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, en una entrevista a Der Spiegel.En sus palabras, Ucrania va camino del autoritarismo. El alcalde de Kiev enfatizó que esto se evidencia, en particular, por la destitución por orden judicial de los jefes de una serie de importantes ciudades ucranianas, ya que Zelenski ve en ellos un "atavismo" que no permite centralizar el poder.El alcalde también subrayó que no había mantenido ni una sola conversación telefónica o personal con el mandatario ucraniano en más de año y medio.En otra entrevista, el político explicó el descenso de la popularidad del presidente. El alcalde admitió que no le sorprende la caída de popularidad de Zelenski."La gente ve quién es eficaz y quién no. Y había y hay muchas expectativas. Zelenski está pagando por los errores que cometió... (...) Había demasiada información que no coincidía con la realidad", explicó Klichkó al portal suizo 20 Minuten.Al mismo tiempo, el alcalde de Kiev se puso del lado de Zaluzhni y confirmó que había una situación de estancamiento en el frente.¿Es hora de culpar a Zelenski?Las disputas internas de Ucrania no son un secreto para los políticos occidentales, no obstante ellos no muestran ninguna prisa por brindar apoyo a Zelenski.El 3 de diciembre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el canal de televisión alemán ARD, a la pregunta de si esperaba que se deteriorara la situación de Kiev en el frente, llamó a prepararse para "malas noticias" procedentes de Ucrania.De este modo, EEUU decidió que ha llegado el momento de culpar a Zelenski, del fracaso, afirmó el líder del partido Patriotas Franceses, Florian Philippot, comentando en su página en la red social X las declaraciones de Stoltenberg."¡Momento oscuro para Zelenski! Alucinante entrevista del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la televisión alemana ARD: ¡ha llegado el momento de echarle la culpa a su marioneta Zelenski! (...) El Estado profundo está haciendo lo que siempre hace: ¡crea una marioneta, luego la deja caer y la destruye!", expresó el político.Según el político, este tipo de tácticas no son nuevas para EEUU, cuyo "estado profundo" siempre lo ha hecho con sus "marionetas". El político volvió a pedir que se deje de enviar dinero y armas a Ucrania.Por su parte, el político británico George Galloway en la red social X señaló que el descontento con el presidente ucraniano crece en los círculos políticos del país eslavo, por lo que la única opción para salvarlo sería huir.Galloway subrayó que incluso la esposa de Zelenski no quiere que su marido se presentara a un segundo mandato.A su vez, el portavoz de la presidencia húngara, Zoltan Kovacs, destacó que los conflictos internos de Ucrania sugieren que aún no está preparada para ingresar en la UE.

