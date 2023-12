https://sputniknews.lat/20231203/exjefe-de-las-ffaa-de-ucrania-dice-que-el-pais-fracaso-en-la-contraofensiva-decepciono-a-muchos-1146241246.html

Exjefe de las FFAA de Ucrania dice que el país fracasó en la contraofensiva: "Decepcionó a muchos"

Exjefe de las FFAA de Ucrania dice que el país fracasó en la contraofensiva: "Decepcionó a muchos"

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitiera por primera vez que la muy publicitada... 03.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-03T03:49+0000

2023-12-03T03:49+0000

2023-12-03T03:49+0000

defensa

ucrania

newsweek

víctor muzhenko

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

volodímir zelenski

serguéi shoigú

occidente

járkov

associated press (ap)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1d/1146131728_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_c921058719a7206b4a2b8e6bc6a5e3ba.jpg

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania Viktor Muzhenko dijo a los medios que la contraofensiva del verano "decepcionó a muchos" en Kiev y más allá.Habiendo admitido que las expectativas de Ucrania de capturar territorio ruso no se habían hecho realidad, Muzhenko abogó por un cambio a una "defensa estratégicamente activa" y la creación de una "poderosa reserva, no sólo cuantitativa, sino también cualitativa"."Una reserva de calidad es la presencia de organizaciones militares: una brigada, un cuerpo, etcétera. Preparados, equipados, coordinados, con la moral alta y capaces de resolver problemas", afirmó, citado por la revista Newsweek.Hablando con la agencia de noticias AP durante una visita a la región de Járkov, el líder ucraniano Volodímir Zelenski reconoció el viernes 1 de diciembre el fracaso de la operación, añadiendo que le hubiese gustado obtener resultados "más rápidos" y atribuyendo el fiasco de la contraofensiva a que Occidente no había enviado las armas que el Ejército ucraniano necesitaba."Lamentablemente, no logramos los resultados deseados. Y esto es un hecho", afirmó el mandatario europeo, aunque advirtió que de todas formas no daría marcha atrás, pese a la creciente pérdida de apoyo occidental y el aumento imparable de las víctimas de connacionales en el campo de batalla.De acuerdo a la más reciente información compartida por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, las tropas ucranianas han perdido más de 125.000 efectivos en los seis meses de su contraofensiva.

https://sputniknews.lat/20231202/zelenski-admite-que-la-contraofensiva-no-logro--los-resultados-deseados-1146223408.html

https://sputniknews.lat/20231129/ucrania-afirma-haber-recibido-solo-300000-proyectiles-del-millon-prometido-por-la-ue-1146131102.html

ucrania

occidente

járkov

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, newsweek, víctor muzhenko, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, serguéi shoigú, occidente, járkov, associated press (ap), crimea