Zelenski admite que la contraofensiva no logró los "resultados deseados"

Zelenski admite que la contraofensiva no logró los "resultados deseados"

La valoración ya había sido realizada por todos los actores internacionales posibles, salvo el propio Volodímir Zelenski.El presidente ruso Vladímir Putin y funcionarios ucranianos de alto nivel, asesores de la Casa Blanca y analistas internacionales: todos coincidieron en los últimos meses que la muy publicitada "contraofensiva" de Kiev del pasado verano ha sido un rotundo fracaso.Ahora, finalmente, fue el propio Zelenski quien admitió el fiasco de la operación ofensiva ucraniana contra el Ejército ruso.De acuerdo a la más reciente información compartida por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, las tropas ucranianas han perdido más de 125.000 efectivos en los seis meses de su contraofensiva."Estamos luchando contra el segundo [mejor] Ejército del mundo: estoy satisfecho. Estamos perdiendo gente: no estoy satisfecho", dijo Zelenski, quien, pese a los pobres resultados en el terreno, suele referirse a las Fuerzas Armadas de su país como las mejores del planeta.El presidente de Ucrania volvió a quejarse además de que sus patrocinadores occidentales no estaban transfiriendo las armas que Kiev necesitaba para lograr una victoria contra Rusia.Cabe recordar que el mes pasado el dirigente reclamó abiertamente que el conflicto entre Israel y Hamás había provocado que países como EEUU —que apoyan militar y financieramente a Tel Aviv— hayan ralentizado su transferencia de armamento a Kiev."Nuestras entregas han disminuido", admitió el líder ucraniano ante los periodistas, precisando que los envíos de proyectiles estadounidenses de 155 milímetros se habían "realmente ralentizado".Alrededor de esa fecha, la revista estadounidense Time publicó un comentario de un colaborador de Zelenski, quien desde el anonimato declaró que Ucrania estaba perdiendo contra Rusia, pero que el mandatario de Europa oriental no quería aceptarlo.En tanto, el Gobierno del presidente Joe Biden, el principal respaldo financiero de la guerra proxy de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia, ha fracasado en sus intentos de aprobar una ley en el congreso para transferir nuevos fondos a Kiev, pese a enlazar el proyecto con el envío de ayuda financiera y militar a Israel, una iniciativa que cuenta con más apoyo en ambas cámaras legislativas.

