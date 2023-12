https://sputniknews.lat/20231202/occidente-quiere-deshacerse-de-zelenski-pero-el-sigue-en-una-burbuja-de-autoengano-1146219314.html

Occidente quiere deshacerse de Zelenski, pero él "sigue en una burbuja de autoengaño"

Occidente quiere deshacerse de Zelenski, pero él "sigue en una burbuja de autoengaño"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue negando que ya no es útil para Occidente, dijo el exdiplomático del país europeo y denunciante Andréi... 02.12.2023, Sputnik Mundo

Según The Economist, las últimas encuestas indican que la confianza en el presidente ucraniano (32%) es menos de la mitad que la del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Valeri Zaluzhni (70%), y un 13% menos que la del jefe del espionaje, Kirill Budanov (45%)."Y no cede ante ninguna elección. Es un dictador. Él mismo se puso ahí. Dijo que llegaría para un mandato. Y ahora dijo que parece que va a estar ahí para un segundo mandato, aunque haya ley marcial, pero no hay estatus militar ni ningún reconocimiento oficial de guerra en Ucrania", distinguió. "Así que puedes imaginar que la ley en sí es marcial, pero no hay ninguna guerra oficial reconocida por el Gobierno ucraniano o el parlamento de Ucrania oficialmente para detener cualquier elección", añadió."Así que lo que está haciendo es en contra de cualquier democracia, Occidente está traicionando a Ucrania hoy. Y las últimas noticias son que hoy el parlamento ucraniano, las facciones en el parlamento ucraniano fueron empujadas por el Gobierno de Ucrania, el régimen de Zelenski, sólo para firmar un tratado diciendo que no apoyan ninguna elección hasta que la guerra o la ley marcial haya terminado... y seis meses después de eso, las elecciones en Ucrania estarán sucediendo", apuntó el analista.Ya en agosto, el jefe del Estado ucraniano insinuó que la celebración de elecciones, inicialmente previstas para marzo de 2024, sería posible —a pesar de la ley marcial— si Occidente proporcionaba fondos y ayuda. Sin embargo, cuando su disputa con la cúpula de su país alcanzó su punto álgido, Zelenski descartó la celebración de comicios a pesar de que los principales responsables políticos occidentales lo instaron a llevar a cabo el procedimiento democrático para mantener su legitimidad.El experto en asuntos internacionales y seguridad Mark Sleboda sugirió que Occidente está tratando de deshacerse de Zelenski, y las elecciones parecen la forma más conveniente de hacerlo, dado su bajo índice de aprobación. Pero el dirigente sigue en una burbuja de autoengaño, según Telizhenko."Hace un año me dijeron que en Washington se estaba hablando de que se podría culpar de todo a Zelenski si se acababa la guerra en Ucrania o si se perdía la guerra. Se podría culpar al Gobierno de Zelenski porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Y creo que Zelenski está en un delirio, debería... volver a la vida real. Pero creo que se cree Dios porque tiene a (Joe) Biden a su lado", agrega Telizhenko.

