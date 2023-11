https://sputniknews.lat/20231129/de-poderoso-a-sonador-occidente-cambia-su-percepcion-sobre-zelenski-1146114011.html

De poderoso a soñador: Occidente cambia su percepción sobre Zelenski

De poderoso a soñador: Occidente cambia su percepción sobre Zelenski

29.11.2023

La percepción sobre Zelenski ha cambiado en Occidente a raíz de que la contraofensiva ucraniana no diera los resultados esperados. Y es que los medios occidentales auguraron desde febrero de 2022 una victoria contundente de Kiev sobre las fuerzas rusas. Los hechos, sin embargo, fueron contundentes. El invierno ahora se acerca y las tropas ucranianas no logran avances pese al apoyo brindado por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En esta ocasión, Politico da a conocer su lista de personajes europeos destacados, colocando a Zelenski como un líder soñador, ya no como la persona más poderosa de Europa, a la que hace un año describió como "una figura en la que Europa no solo confía, sino que admira y sigue". Incluso destacó que todos los líderes europeos querían tomarse una foto con él. Ahora, el medio lo define como alguien que "engatusó, avergonzó y rogó a las naciones" para que le dieran a Ucrania el equipo militar necesario para enfrentar a Rusia. Según Politico, esos esfuerzos de Zelenski han rendido resultados e incluso lo comparan con "soñadores" como Martin Luther King. Pero inmediatamente después de la publicación norteamericana, reconoce que el 2024 será "un año difícil para un artista del entretenimiento que se convirtió en presidente". Además, reconoce que "el mundo está distraído por la nueva y vieja guerra en Oriente Medio" y que "los ucranianos están exhaustos tras dos años de batallas". El tono en el que Politico aborda la figura de Zelenski dista del que utilizó hace un año, cuando lo dibujó como un líder aguerrido y casi indestructible. Y también dista mucho del que la revista TIME echó mano para declararlo "persona del año" en todo el mundo. "La decisión de nombrarlo nunca había estado tan clara", presumió la revista en aquel momento. Ahora, sin embargo, las noticias que llegan a Kiev desde Occidente no son tan positivas. Desde Bruselas y Washington reportan versiones sobre el descontento que hay por el fallido desempeño del Ejército ucraniano, que prácticamente no ha podido contra las tropas rusas. El Senado de Estados Unidos, hasta ahora, tiene varada la financiación a Ucrania, en momentos en que el país norteamericano lucha legislativamente para evitar un cierre del gobierno.El pasado 15 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la contraofensiva ucraniana lanzada en junio pasado "ha fracasado por completo". Según el mandatario, Kiev ha perdido 90.000 soldados entre heridos y muertos solo durante los meses de esa contraofensiva. Además, las pérdidas de equipo miliar ucraniano y occidental son numerosas, de hasta más de 13.500 tanques y blindados destruidos, según Moscú. Incluso hay desacuerdos internos en Kiev. Recientemente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni, dijo a The Economist, reconoció que el conflicto con Moscú había llegado a "un punto muerto" y que las especulaciones sobre la posibilidad de apoderarse de Crimea eran infundadas. Lo anterior provocó que Zelenski lo reprendiera públicamente. Otros destacados en la lista de 'Politico'Elvira Nabiulina, gobernadora del Banco Central de Rusia, fue nombrada por el periódico "la persona disruptiva del año", ya que en sus últimos 10 años en ese cargo, sus "políticas monetarias de línea dura han salvado repetidamente el rublo y mantenido a flote la economía del país", indica el ranking. A pesar de las sanciones en contra de Moscú impuestas desde Occidente, el Producto Interno Bruto (PIB) del país euroasiático creció un 4,9% en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del Servicio de Estadísticas de Rusia (Rosstat). Además, el presidente Putin aseguró que la economía rusa crecerá alrededor del 3% en 2023. El político polaco Donald Tusk, jefe de la Coalición Cívica y expresidente del Consejo Europeo, fue nombrado como "la persona más poderosa de Europa", según la clasificación. Tras las recientes elecciones parlamentarias en Polonia —en las que la alianza opositora de partidos pro Unión Europea de Tusk obtuvo 298 escaños en el Sejm, de 460 miembros, mientras que el partido derechista en el poder, Ley y Justicia (PiS), obtuvo 194 escaños—, "el país está en la cúspide de una nueva era de Tusk, y el viento del cambio sopla una vez más", según la clasificación. Tusk representa un "resquicio de esperanza para los centristas" en Europa, "que han visto con desesperación cómo las fuerzas populistas pasaban de los márgenes al gobierno".

