El Senado de EEUU aprueba un plan de financiación del Gobierno sin apoyo para Ucrania ni Israel

El Senado de EEUU aprueba un plan de financiación del Gobierno sin apoyo para Ucrania ni Israel

16.11.2023

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya había aprobado el martes 14 de noviembre una medida provisional para evitar un cierre parcial del Gobierno, con dos tercios de los legisladores respaldando la iniciativa. Pese al reclamo del presidente Joe Biden, la ley no incluye las solicitudes de financiación para Ucrania e Israel.La medida fue aprobada por la cámara baja del Congreso con una votación de 336 a 95 y ahora fue aprobado por el Senado.La propuesta no solo no contempla fondos para Kiev o Tel Aviv, sino tampoco aumentos para la seguridad de la frontera con México. Además, la llamada "resolución continua" se diferencia de los proyectos de ley provisionales anteriores por proponer un esquema de dos niveles y disponer de dinero para ciertos programas sociales hasta el 19 de enero, mientras que el Pentágono y otros programas de seguridad nacional están financiados hasta el 2 de febrero.

