https://sputniknews.lat/20231020/biden-pedira-urgentemente-al-congreso-de-eeuu-recursos-para-ucrania-e-israel-1144949458.html

Biden pedirá urgentemente al Congreso de EEUU recursos para Ucrania e Israel

Biden pedirá urgentemente al Congreso de EEUU recursos para Ucrania e Israel

El presidente estadounidense Joe Biden informó que hará "una solicitud urgente" al Congreso de Estados Unidos con el objetivo de obtener fondos para Ucrania e... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T00:29+0000

2023-10-20T00:29+0000

2023-10-20T00:43+0000

internacional

joe biden

ucrania

israel

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136310200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f085fedc312e872ca07af6f9d6db1d.jpg

El mandatario explicó que la petición será realizada este 20 de octubre, sin especificar montos, aunque un reporte de Reuters indica que solicitará 60.000 millones de dólares para Kiev y 14.000 millones para Tel Aviv. En su alocución, Biden calificó a Israel y a Ucrania como "socios críticos". Sin embargo, mencionó que Washington "no busca tener tropas estadounidenses combatiendo en Rusia o combatiendo contra Rusia". Según él, los paquetes de ayuda que pedirá representan "un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel que agudizará la ventaja militar cualitativa [de ese país]". También señaló que Estados Unidos se asegurará de que la Cúpula de Hierro —el sistema de defensa antimisiles de Israel— siga funcionando correctamente, luego de que el 7 de octubre pasado las fuerzas del grupo palestino Hamás vulneraran dicha protección, considerada una de las más avanzadas del mundo. Biden indicó que "no podemos renunciar a una solución de dos Estados; Israel y los palestinos por igual merecen vivir en seguridad, dignidad y paz". Sobre la crisis ucraniana, afirmó que su Gobierno no se alejará de Kiev, ya que "el conflicto y el caos podrían extenderse" a otras partes del mundo. El anuncio del mandatario estadounidense sucede en momentos en que no deja de escalar la violencia y la inestabilidad en Oriente Medio, donde el conflicto palestino-israelí ha causado la inconformidad de los pueblos musulmanes y árabes de varios países. Además, grupos armados e islamistas radicales como Hizbulá han dicho que están listos para el combate en caso de que las fuerzas israelíes den un paso más en su agresión contra Gaza. Según Tel Aviv, ha detectado agresiones con misiles contra su territorio no solo desde Gaza o Cisjordania, sino también desde Siria y Líbano. Estados Unidos también ha informado que interceptó dos misiles desde Yemen que, probablemente, se dirigían a Israel.

https://sputniknews.lat/20231019/lo-que-dijimos-sobre-ucrania-tiene-que-aplicarse-a-gaza-hipocresia-de-occidente-1144944256.html

ucrania

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, ucrania, israel, eeuu, 📰 conflicto palestino-israelí, 📰 suministro de armas a ucrania