El sistema de defensa antimisiles de Israel: más que solo la Cúpula de Hierro

Durante el conflicto palestino-israelí, el sistema de defensa antimisiles de Israel se ha enfrentado con un número sin precedentes de cohetes lanzados desde... 16.10.2023, Sputnik Mundo

Israel mantiene un sistema de defensa antimisiles de varios niveles, que está destinado a proteger al país de las amenazas aéreas desde los territorios vecinos, y la Cúpula de Hierro representa aquí la capa más baja de toda la red. Antes de la escalada de octubre de 2023, este sistema se mostraba fiable al momento de garantizar la seguridad de las zonas residenciales israelíes, pero puso de relieve sus vulnerabilidades ante la cantidad impresionante de cohetes lanzados desde Gaza en una misma oportunidad. En tal caso, las instalaciones más estratégicas de Israel ya podrían estar seriamente amenazadas. Sin embargo, su seguridad no depende solo de la Cúpula de Hierro. Sputnik te presenta al detalle los datos más importantes sobre uno de los sistemas de defensa antimisiles más sofisticados del mundo.Una de las últimas pruebas para el sistema de defensa antimisiles de Israel ocurrió con el inicio del conflicto con Palestina, cuando el ala militar de Hamás lanzó casi 3.000 cohetes solo en su ataque sorpresa el 7 de octubre.Con las hostilidades en curso, no cesan los ataques desde la Franja de Gaza a territorios israelíes. En el nivel inferior, la Cúpula de Hierro no ha logrado contrarrestar sin fallos las ofensivas, no obstante esto, un número significativo de cohetes palestinos no han alcanzado su objetivo.

