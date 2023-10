https://sputniknews.lat/20231009/cupula-de-hierro-de-israel-como-reacciono-la-defensa-antimisiles-ante-el-masivo-ataque-desde-gaza-1144556142.html

Cúpula de Hierro de Israel: ¿cómo reaccionó la defensa antimisiles ante el masivo ataque desde Gaza?

Cúpula de Hierro de Israel: ¿cómo reaccionó la defensa antimisiles ante el masivo ataque desde Gaza?

El sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro está considerado como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, los últimos días de la escalada del... 09.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-09T16:13+0000

2023-10-09T16:13+0000

2023-10-09T16:22+0000

defensa

israel

hamás

📰 conflicto entre gaza e israel

franja de gaza

🌍 oriente medio

cúpula de hierro

🛡️ zonas de conflicto

palestina

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144556655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cbe135e814e6c842cce0a73f5026bd1.jpg

Sputnik recopiló opiniones de varios expertos militares para conocer cómo se desempeñó la Cúpula de Hierro durante los recientes ataques.Una táctica que capitaliza la "ineficiencia" de la Cúpula de HierroComentando los impactos palestinos contra Israel, el experto militar ruso y director del Museo de Defensa Aérea, Yuri Knútov, señaló que, aunque la Cúpula de Hierro constituye un sistema de defensa antiaérea muy sofisticado, no carece de inconvenientes para explotarse. Una sola batería del sistema puede proteger una zona no tan extensa, de solo unos 150 kilómetros cuadrados, señaló Knútov, añadiendo que la Cúpula de Hierro es extremadamente eficaz cuando se enfrenta a un pequeño número de objetivos que, además, se aproximan desde la misma dirección. "En caso de un bombardeo más intenso, con al menos unos 100 cohetes, la Cúpula de Hierro no suele cumplir su función y hasta el 90% de los cohetes la esquivan y alcanzan los objetivos planeados", afirmó.En ese contexto, Knútov observó que los militantes de Hamás lanzaban deliberadamente salvas masivas de cohetes desde distintas direcciones para superar la Cúpula de Hierro. Entretanto, el experto militar ruso prestó atención en que un solo misil interceptor de la Cúpula de Hierro cuesta al menos 20.000 dólares, mientras que los cohetes palestinos —la amenaza a la que suele enfrentarse el sistema— solo cuestan entre 2.000 y 3.000 dólares cada uno. Sin embargo, Knútov elogió las capacidades del radar y los misiles interceptores que utiliza el sistema israelí, calificando ambos de bastante "interesantes" y profundizando que la Cúpula de Hierro puede determinar si un cohete entrante supone una amenaza para una zona poblada o una instalación militar y abstenerse de gastar munición en un proyectil que se estrellaría en una zona desierta.Un ejemplo "clásico" de la supresión del sistema de defensa antiaéreaPor su parte, el analista militar, director de la revista Arsenal Otechestva (Arsenal de la Patria), Alexéi Leonkov, comentó a Sputnik que fue precisamente el ataque masivo con cohetes sin precedentes, gracias al que Hamás logró superar la defensa antiaérea israelí. De acuerdo con sus palabras, ocurrió un ejemplo "clásico" en materia de supresión de tales redes defensivas. "Los recursos de ataque aéreo se calculan de tal manera que su número supera las capacidades de la defensa antiaérea. Por ejemplo, si Israel dispone de 200 misiles antiaéreos, hay que lanzar 400 [cohetes]. En este conflicto, podemos afirmar que Hamás se ha preparado a fondo para los ataques actuales y conocía exactamente las capacidades de la defensa antiaérea de Israel, calculó el número de los cohetes que debía lanzar para sobrecargar la Cúpula de Hierro", profundizó Leonkov.En su opinión, hay dos causas principales del rendimiento controvertido de la Cúpula de Hierro visto los primeros días de la escalada. La primera es el uso excesivo de misiles interceptores inesperado debido a la escala del ataque. Leonkov hizo hincapié en que cualquier sistema de defensa antiaérea no da un resultado perfecto, y depende de sus reservas para recarga y del modo de despliegue de sus unidades.En lo que se refiere a la segunda causa de los fallos del sistema de defensa antiaérea israelí, esta reside en la sobrecarga de sus canales de guiado, prosiguió Leonkov. Añadió que Israel aseguraba que la Cúpula de Hierro, siendo un sistema multicanal, es capaz de rastrear unos 200 objetivos y derribar más de un centenar."Las hostilidades actuales han demostrado que cuando se realiza un lanzamiento masivo, incluso de cohetes del tipo Qassam, conduce a que Cúpula de Hierro no pueda rastrear e interceptar todos los objetivos", añadió el interlocutor.La mayoría de cohetes "no impactaron en nada"No obstante, el investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv y ex subdirector general y jefe de la oficina palestina del Ministerio de Asuntos Estratégicos, Kobi Michael, en sus evaluaciones críticas hacia el trabajo de la seguridad israelí, excluyó a la Cúpula de Hierro.Según sus cálculos, más del 95% de los cohetes desde la Franja de Gaza que apuntaban a zonas pobladas o edificios e instalaciones de Israel pudieron ser interceptados. "Estamos hablando de casi 3.000 cohetes, pero la mayoría de ellos no impactaron en nada", especificó, recordando la cantidad lanzada durante primeras horas del ataque sorpresa palestino.¿En qué consiste la Cúpula de Hierro?La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa antiaérea de fabricación israelí diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos y proyectiles de artillería disparados a distancias de entre 4 kilómetros y 70 kilómetros.Desarrollada a finales de la década de 2000 por Rafael Advanced Defense Systems, la Cúpula de Hierro se desplegó por primera vez en 2011 y desde entonces ha sido utilizada activamente por las Fuerzas de Defensa de Israel para contrarrestar los ataques con cohetes lanzados por militantes palestinos.Una batería de la Cúpula de Hierro suele constar de varias unidades lanzadoras (la carga útil de cada una consta de 20 misiles interceptores), una unidad de radar y una unidad de control. Una de sus características distintivas reside en la capacidad para evaluar las amenazas entrantes e ignorar los misiles y cohetes proyectados para estallar en zonas vacías y no gastar en vano sus municiones.

https://sputniknews.lat/20231009/como-la-guerra-entre-israel-y-hamas-puede-derivar-en-un-conflicto-mas-amplio-1144542408.html

https://sputniknews.lat/20231008/avance-de-las-fuerzas-de-hamas-en-israel-1144520643.html

https://sputniknews.lat/20231008/hamas-pillo-por-sorpresa-al-mossad-israeli-con-una-operacion-muy-bien-sofisticada-1144536653.html

https://sputniknews.lat/20231008/a-pesar-del-fallo-cometido-israel-dejara-claro-a-sus-enemigos-que-sigue-siendo-un-pais-muy-fuerte-1144537087.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, hamás, 📰 conflicto entre gaza e israel, franja de gaza, 🌍 oriente medio, cúpula de hierro, 🛡️ zonas de conflicto, palestina, 💬 opinión y análisis