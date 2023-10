https://sputniknews.lat/20231009/como-la-guerra-entre-israel-y-hamas-puede-derivar-en-un-conflicto-mas-amplio-1144542408.html

¿Qué podría causar que el enfrentamiento entre Israel y Hamás derive en un conflicto más amplio?

De acuerdo con expertos en Oriente Medio, la escalada bélica, que comenzó el sábado 7 de octubre, podría tener consecuencias políticas en numerosos países. 09.10.2023, Sputnik Mundo

Israel fue golpeado el sábado 7 de octubre por un ataque con cohetes sin precedentes detonados desde la Franja de Gaza, región controlada por Hamás. El grupo militante disparó alrededor de 3.000 cohetes y se infiltró en zonas pobladas fronterizas, tomando rehenes y chocando con el Ejército israelí.Los observadores internacionales creen que fuerzas externas proporcionaron armas a los militantes del movimiento palestino. Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, citó repetidamente su preocupación por los envíos de armas a la Franja de Gaza. El asesor del jefe de la República Popular de Donetsk (RPD), Ian Gagin, sugirió anteriormente que las armas transferidas a Ucrania podrían usarse contra Israel."Incluso si provienen de Estados Unidos o de la Unión Europea, es factible que hayan caído en manos de las fuerzas que ahora luchan contra Israel: según diversas fuentes, en el territorio controlado por Kiev hay mercenarios extranjeros de países árabes", abundó. Si bien no está claro de dónde obtuvo Hamás sus armas, existe la posibilidad de que otras organizaciones militares también puedan recibir armamento ucraniano a través del mercado negro, dicen los expertos. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, financiado por Estados Unidos, se cree que Ucrania tiene uno de los mercados de tráfico de armas más grandes de Europa.Anteriormente, el Small Arms Survey, un proyecto de investigación con sede en Ginebra, informó en 2017 de las más de 300.000 armas pequeñas que desaparecieron de Ucrania entre 2013 y 2015, además de que solo alrededor del 13% fueron recuperadas.En 2019, dos soldados ucranianos intentaron vender 40 granadas RGD-5, 15 cohetes RPG-22 y 2.454 cartuchos de armas de fuego; en 2020, el Servicio de Seguridad del país europeo descubrió un lote de armas robadas que incluían 18 granadas RGD-5, doce granadas F-1 y dos minas antitanque en Odesa, según el Quincy Institute for Responsible Statecraft, un think tank con base en Washington.¿Cómo podría evolucionar el conflicto de Gaza?"Si hablamos del conflicto actual, la escalada entre Israel y el movimiento palestino Hamás es bastante grave y, en muchos sentidos, mayor que las escaladas previas", dijo Dolgov.Según el académico ruso, el conflicto puede conducir a una mayor consolidación del mundo árabe-musulmán.Los enfrentamientos entre Israel y Hamás aún no se han convertido en un conflicto regional, cree sin embargo el profesor Andréi Zeltin, enfocado en estudios orientales para la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación."Esto sigue siendo una historia local. ¿Qué podría hacer cambiar la situación en la región? Probablemente una gran guerra regional o, por el contrario, algún tipo de gran paz regional, que lamentablemente todavía no está a la vista", dijo a Sputnik.Según el académico, la operación de Hamás tuvo como principal objetivo torpedear el proceso de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí."Si la operación se lleva a cabo, ya no habrá negociaciones de paz".Mientras tanto, el representante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Avichai Adrai dijo a Sputnik que esa dependencia militar está considerando todas las posibilidades y opciones, incluida una operación terrestre en Gaza."Estamos en régimen de ley marcial, se han tenido en cuenta todas las posibilidades y opciones. Hemos movilizado a decenas de miles de reservistas y en el futuro esta cifra puede aumentar a varios cientos de miles, que llenarán el comando sur", dijo Adrai. ¿Qué hará Estados Unidos?"En términos estratégicos y en la política estratégica de Estados Unidos, Israel es un aliado estratégico, y Estados Unidos, por supuesto, siempre ha apoyado y apoyará a Israel", dijo Dolgov.El sábado, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que Washington está dispuesto a proporcionar "todos los medios apropiados de apoyo" a Israel tras el ataque de Hamás. También advirtió el mandatario a "cualquier parte hostil a Israel" que no aproveche la situación que se desarrolla.Después de que Netanyahu declarara oficialmente la guerra a Hamás, el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, afirmó que su país garantizará que Israel tenga los medios necesarios para defenderse. El alto funcionario dijo a la prensa estadounidense que, tras conversaciones con Biden, dirigió el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford a la región levantina. El grupo incluye un portaaviones, un crucero con misiles guiados y destructores con misiles guiados, según la prensa local. Además, Washington está considerando atender solicitudes de ayuda militar adicional de Tel-Aviv.Por su parte, el secretario de Estado del Gobierno norteamericano, Antony Blinken, se refirió a un memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Israel durante la presidencia de Barack Obama para asignar 3.800 millones de dólares al año al país de Medio Oriente en ayuda militar. Según el funcionario federal, la prestación de asistencia adicional no requeriría la votación del Congreso.Tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ese espacio legislativo sigue sumido en el "caos", según los observadores estadounidenses. No obstante, algunos ya han manifestado su disposición de apoyar a Israel. Es más, los responsables políticos estadounidenses han señalado que van a encontrar "huellas de Irán" en el ataque sorpresa de Hamás, lo que sugiere que el conflicto local israelí tiene altas probabilidades de convertirse en un entuerto regional y geopolítico.

