https://sputniknews.lat/20231116/sin-ayudas-para-israel-o-ucrania-senado-de-eeuu-se-encamina-a-aprobar-nueva-prorroga-presupuestaria-1145765594.html

Sin ayudas para Israel o Ucrania, Senado de EEUU se encamina a aprobar nueva prórroga presupuestaria

Sin ayudas para Israel o Ucrania, Senado de EEUU se encamina a aprobar nueva prórroga presupuestaria

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya había aprobado el martes 14 de noviembre una medida provisional para evitar un cierre parcial del Gobierno... 16.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-16T03:25+0000

2023-11-16T03:25+0000

2023-11-16T03:25+0000

eeuu

ucrania

israel

joe biden

partido republicano (eeuu)

partido demócrata (eeuu)

economía

cámara de representantes de eeuu

senado de eeuu

kevin mccarthy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137483173_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_4b9e89748acfdc12382f485acffc610e.jpg

La amenaza inminente de un cierre del Gobierno estadounidense se ha convertido en un fenómeno de deja vu, evidenciando el carácter disfuncional del sistema político estadounidense, mientras los representantes demócratas y republicanos chocan una y otra vez por el gasto estatal mientras persiguen las agendas de sus partidos. En esta ocasión, el plazo de financiación vence el 17 de noviembre y, para evitar un cierre federal, la Cámara de Representantes aprobó una medida provisional. Ahora debe ser adoptado por el Senado y promulgado por el presidente Joe Biden."Muchos de los republicanos se están dando cuenta de que no es beneficioso para ellos si siguen echando a sus propios líderes por tener la temeridad de tratar de llegar a un acuerdo para mantener el Gobierno funcionando", agregó.Robert Hockett también señaló que Johnson ha mostrado "astucia" en sus recientes medidas para tratar de evitar un cierre.Cabe recordar que precisamente el republicano Kevin McCarthy fue destituido después de presentar su versión de un proyecto de ley provisional en la Cámara a finales de septiembre. En ese momento, algunos correligionarios lo acusaron de trabajar con los demócratas en el proyecto de ley, y una revuelta de un puñado de legisladores republicanos —junto al voto de la bancada oficialista— culminó en su salida del cargo.Sin fondos para Kiev o Tel AvivPese al reclamo del presidente Joe Biden, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no incluye las solicitudes de financiación para Ucrania e Israel. La medida fue aprobada por la cámara baja del Congreso con una votación de 336 a 95 y ahora pasará al Senado. El ejecutivo tendría que firmar la medida antes del 17 de noviembre por la noche para evitar el inminente cierre de la Administración federalLa propuesta no solo no contempla fondos para Kiev o Tel Aviv, sino tampoco aumentos para la seguridad de la frontera con México. Además, la llamada "resolución continua" se diferencia de los proyectos de ley provisionales anteriores por proponer un esquema de dos niveles y disponer de dinero para ciertos programas sociales hasta el 19 de enero, mientras que el Pentágono y otros programas de seguridad nacional están financiados hasta el 2 de febrero. Si bien los demócratas en ambas cámaras han elogiado el proyecto de ley de Johnson porque además evita los recortes de gastos que la oposición había pedido, los republicanos lo han criticado específicamente por esta razón.En medio de reportes de que los demócratas y republicanos en el Senado están de acuerdo en aprobar este proyecto, Robert Hockett expresó la opinión de que "la conclusión dominante en este momento" es que los legisladores "han aprendido una lección del caos de septiembre".En lo que respecta a la actual medida provisional de financiación, "no hay duda de que el Senado no aprobará esto tal como está. Si se aprueba, lo harán a su manera e introduciendo algunos cambios", le dijo a Sputnik el economista Mark Frost.En cuanto al hecho de que el proyecto de ley provisional omite la solicitud general de financiación suplementaria de 106.000 millones de dólares de Joe Biden para Israel, Ucrania e incluso la cuestión fronteriza, Frost opinó que Estados Unidos "ya ha gastado demasiado dinero". En ese sentido, subrayó que estaba "preocupado" por la "implicación de Washington en ambos" conflictos, en relación a Tel Aviv y Kiev."Estamos echando más leña al fuego y en ambos casos estamos disminuyendo la probabilidad de que la solución negociada sea pacífica o menos violenta. Estamos promoviendo opciones mediante las cuales la violencia será vista como viable, productiva y algo que debe continuar", concluyó Frost.

https://sputniknews.lat/20231017/los-republicanos-en-contra-de-enviar-mas-ayuda-a-ucrania-tienen-el-control-del-congreso--1144826735.html

https://sputniknews.lat/20231026/no-se-deje-enganar-por-el-intento-de-biden-de-vincular-la-financiacion-para-israel-a-ucrania-1145135549.html

https://sputniknews.lat/20231025/washington-busca-replicar-con-ucrania-el-modelo-israel-advierte-un-exfuncionario-de-obama-1145095465.html

eeuu

ucrania

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, israel, joe biden, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu), cámara de representantes de eeuu, senado de eeuu, kevin mccarthy