"Se cometen errores por todos lados": la inestabilidad en Kiev, cada vez más evidente

"Se cometen errores por todos lados": la inestabilidad en Kiev, cada vez más evidente

Tras su fallida contraofensiva, Ucrania enfrenta ahora importantes grietas al interior de su Gobierno, señala un análisis de la revista británica 'The Economist'.

El mayor ejemplo de esa situación es la mala relación que tienen el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, debido a que el segundo aseguró ante la prensa que el conflicto estaba en "un punto muerto", algo que fue negado por el primero.Una alta fuente del gobierno sugirió a The Economist que el conflicto abierto en el liderazgo fue un resultado "predecible" de una operación de contraofensiva que "no había salido según lo planeado". El funcionario dijo también que el jefe militar posiblemente fue imprudente al contradecir las posiciones públicas más optimistas de su presidente.Ahora está en marcha un juego de culpas sobre quién es el responsable del fracaso. "Los políticos dicen que sus generales son idiotas (...). Y los generales dicen que los políticos son unos imbéciles entrometidos. La victoria tiene muchos padres, pero nadie quiere engendrar un punto muerto”, dijo la fuente.De hecho, un destacado diputado del partido de Zelenski dijo a The Economist que las diferencias han vuelto "inestable" a Ucrania, pues "se están cometiendo errores por todos lados". Además, aseguró que los intentos presidenciales de "centralizar la toma de decisiones" y "acallar la disidencia" están teniendo el efecto contrario.Aunque Zaluzhni no ha declarado ninguna ambición personal, eso no significa que no pueda representar una amenaza política en el futuro cercano para Zelenski, quien en los últimos meses ha ido perdiendo popularidad entre sus socios occidentales y entre los ciudadanos ucranianos.Encuestas internas vistas por The Economist sugieren que el presidente se ha visto empañado por escándalos de corrupción en su gobierno y por la preocupación sobre la dirección del país. Las cifras, que datan de mediados de noviembre, muestran que la confianza en el presidente ha caído a un +32% neto, menos de la mitad que la del general Zaluzhni (+70%).La misma encuesta sugiere que Zelenski corre el riesgo de perder una elección presidencial si alguna vez se enfrenta cara a cara con su comandante en jefe. La sociedad ucraniana probablemente no aceptaría con agrado cualquier desafío no provocado.Ante la caída en la popularidad y los cada vez mayores problemas que enfrenta Zelenski, se cree que Zaluzhni podría relevarlo si la situación se agrava y contará con el apoyo de países de Occidente como Reino Unido, país al que pertenece The Economist, medio al que Zaluzhni concedió aquella polémica entrevista. Las recientes declaraciones de Zaluzhni fueron consideradas por algunos de los entrevistados de Sputnik como un presagio del próximo cambio de régimen en Ucrania. El politólogo Dmitri Evstafiev, profesor de la Escuela Superior de Economía (HSE), dijo que el objetivo de Londres es simple: mantener su influencia sobre Kiev cueste lo que cueste. Así, si Zelenski se vuelve tóxico, podría ser sustituido por una figura más popular, en su opinión.

