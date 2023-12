https://sputniknews.lat/20231205/hamas-habria-planeado-sus-ataques-a-israel-durante-anos-con-la-ayuda-de-espias--1146317089.html

Hamás habría planeado sus ataques a Israel durante años con la ayuda de espías

Durante años, el grupo palestino Hamás habría diseñado el plan que derivó en los ataques sorpresa del 7 de octubre, los cuales dejaron unos 1.200 israelíes... 05.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con documentos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en poder del medio europeo, Hamás probablemente utilizó combatientes infiltrados en territorio israelí para planear el que es considerado el mayor ataque contra la nación hebrea.Tras examinar gran cantidad de teléfonos, libretas y documentos incautados en los centros de operación del movimiento palestino en Gaza, el Ejército israelí concluyó que los espías operaron en su territorio realizando, entre otras cuestiones, mapas exhaustivos de instalaciones militares de ese país.El detalle y la magnitud de la información hallada han llevado a concluir a Tel Aviv que Hamás llevó a cabo "años de planificación", un esfuerzo que las FDI y otras agencias de inteligencia israelíes simplemente no se tomaron en serio como amenaza. Incluso el grupo palestino contaba con detalles de almacenes de armas y guías caseras de las municiones disponibles.Aunque hubo indicios de una cuidadosa preparación por parte de Hamás, también hubo un elemento de última hora. Israel cree que a la mayoría de los combatientes de Hamás se les ocultó la intención del ataque y solo se les informó del plan en el último momento.Además de estos documentos liberados recientemente, el 30 de noviembre, The New York Times reveló una investigación en la que se demuestra que funcionarios israelíes obtuvieron con un año de antelación el plan de batalla de Hamás para sus acciones del 7 de octubre, pero lo desestimaron y no actuaron para prevenirlo.La investigación destaca que, pese a que los funcionarios militares y de inteligencia israelíes supieron del plan de Hamás, lo desestimaron como posibilidad por considerarlo demasiado difícil de llevar a cabo para el grupo palestino.El documento, de unas 40 páginas, al que las autoridades israelíes dieron el nombre en clave de Muro de Jericó, esbozaba, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas, además de distintos rehenes.Tras las revelaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una investigación interna sobre las posibles fallas que derivaron en el atentado de Hamás del 7 de octubre. El vocero del Ejército del país hebreo, Daniel Hagari, ha admitido que se averiguará por qué se dio la orden de trasladar soldados de refuerzo desde la frontera con Gaza a la Ribera Occidental (rumbo a Cisjordania) en los días previos al ataque de Hamas. "De hecho, los soldados fueron trasladados. Y estoy diciendo que esto se discutirá en una revisión operativa y se darán todas las respuestas al público", dijo Hagari el 4 de diciembre.

