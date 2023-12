https://sputniknews.lat/20231205/la-estanflacion-en-argentina-sera-explosiva-y-reorganizara-a-los-movimientos-sociales-1146292864.html

La estanflación en Argentina "será explosiva y reorganizará a los movimientos sociales"

La estanflación en Argentina "será explosiva y reorganizará a los movimientos sociales"

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, pronosticó que el país vivirá un periodo de estanflación, caracterizado por un estancamiento económico y alta inflación.

La economía argentina podría experimentar un periodo de estanflación de dos años, anunció Milei en una entrevista con Radio La Red de Buenos Aires.En función de su plan de ajuste fiscal, el economista libertario afirmó que "el reordenamiento fiscal va a impactar negativamente en la actividad económica". Por eso, agregó, "la única billetera que está abierta es la de [ministerio de] Capital Humano para dar contención a los caídos". La exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que la estanflación "es la caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos". Subrayó que dicha coyuntura económica es una "catástrofe social".La estanflación "es la combinación de estancamiento, como sinónimo de recesión, e inflación", definió en un diálogo con Sputnik, el sociólogo, periodista y doctor en Economía argentino Jorge Elbaum.Al mismo tiempo de un "estancamiento de la industria", porque la apertura del mercado y los bienes externos, "harían que muchas de las empresas argentinas no sean competitivas y tengan que licenciar personal, despedirlos y eso llevaría obviamente a una situación de recesión", acusó."Eso es lo que el presidente electo dice que va a suceder". No obstante, "hay que ver cómo la sociedad argentina lo va a recibir, sobre todo los sectores más vulnerables", enfatizó Elbaum.El sociólogo sostuvo que los costos sociales de una estanflación "autoinflingida" pueden ser "de muy difícil cálculo", pero vaticinó que podría haber una situación de alta conflictividad hacia la mitad o al fin de 2024 "porque va a ser el momento más álgido de la recesión".Esta conflictividad será progresiva, indicó. "No va a ser de un día para otro. Porque al principio Milei va a estar amparado con ese 54% de votos que recibió en la elección. Se va a sentir empoderado"De acuerdo con el experto, el pretendido ajuste fiscal referido por Milei durante la campaña electoral suponía un ajuste en el quehacer político. Sin embargo, "todos sabíamos que eso era falso", porque la política "gasta muy poco en Argentina, es un 0,2% del presupuesto"."La gran carga de lo que va a ajustar estará asociado a la energía, llámese luz, gas, naftas, como también a Aerolíneas Argentinas y a empresas del Estado que de alguna manera cumplen un rol social, porque no son mercantiles y obviamente tienen precios por debajo del mercado", apuntó el sociólogo.En ese sentido, "quienes van a sufrir mucho más el ajuste, por supuesto que son los sectores más vulnerables", observó.El analista sostuvo que las políticas de ajuste de Milei buscarán el "disciplinamiento de trabajadores", junto con "soltarle las manos a la codicia empresarial para que puedan flexibilizar laboralmente, pagando menos indemnizaciones, teniendo salarios a la baja, destruir al movimiento sindical y, al mismo tiempo, permitir los grandes negocios de los sectores concentrados financieros e industriales", subrayó."Parte de la sociedad fue ingenua con relación al voto, pensó que eso implicaba algo nuevo, cuando en realidad es un programa conocido, es el programa del shock que describió Naomi Klein hace 30 años y que es el plan básico neoliberal de ajuste hacia los de abajo y tratar de crecer sobre la base de la pirámide para que derrame", precisó.La pirámide "nunca derrama", destacó Elbaum, "sino que termina permitiendo los negocios a los grandes empresarios, sin control y regulación alguna, extranjerizando la economía argentina para que vengan algunos actores internacionales a comprar empresas a dos pesos", concluyó.

