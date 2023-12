https://sputniknews.lat/20231205/reconfiguracion-del-peronismo-hoy-es-muy-prematuro-saber-quien-manejara-el-movimiento-1146315280.html

Reconfiguración del peronismo: "Hoy es muy prematuro saber quién manejará el movimiento"

Reconfiguración del peronismo: "Hoy es muy prematuro saber quién manejará el movimiento"

En esta edición, se analizaron los desafíos del peronismo ante el nuevo escenario de Javier Milei como presidente, tanto en la recomposición de sus liderazgos... 05.12.2023, Sputnik Mundo

La derrota electoral del peronismo de Cristina Kirchner y Sergio Massa llenó al movimiento de interrogantes sobre cómo se reorganizará para volver a presentarse como opción para dirigir el país y quién se impondrá como lider."Debe haber una reconfiguración y entender que hay que corregir cosas. Para eso, no tenemos que dejar afuera a nadie", dijo a Cara o Ceca el diputado nacional Marcelo Casaretto.Además, adelantó que el peronismo acompañará la designación de Milei de Martín Menem y Francisco Paoltroni para la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia provisional del Senado, respectivamente.Se acentúa la pobreza en ArgentinaUn informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), indicó que la pobreza alcanzó el 44,7% y afecta a cerca de 19 millones de personas."El espiral inflacionario es el primer inconveniente que vemos, pero no hay que perder de vista que en Argentina, la pobreza es un problema estructural. Hace más de 20 años que no se le dio una solución a este problema y ya tenemos una tercer generación en esta situación", afirmó Eduardo Donza, investigador del Observatorio de Deuda Social de la UCA."Cada vez mas integrantes del sector medio están ingresando a la pobreza. Como ellos tienen más capital simbólico y niveles de formación más elevados, tienen capacidad de reflotar si la situación mejora", detalló.Donza ponderó los programas sociales, ya que son un atenuante de la pobreza y la indigencia. "A un 9,6% de la población, sus ingresos no le alcanzan ni para los gastos de alimentación. Sin la contención que ofrece el Estado, se duplicaría el número".Brasil ingresará a OPEP+El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que el país se incorporará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados. Será el tercer miembro latinoamericano junto con México y Venezuela."En este grupo, seremos de los países que tienen voz, pero no voto. El espacio de observador normalmente es la previa para entrar. Aún así, Lula dejó claro que no quiere adherir como miembro pleno. Solo quiere impulsar una agenda relacionada a las energías renovables", afirmó el analista político brasilero, Caio Manhanelli."Su idea es sugerir que los productores de petróleo cambien su matriz a energías verdes y traer inversiones a Brasil, para desarrollarlas. No es casualidad que Lula haya viajado recientemente a Alemania a reunirse con Scholz: la empresa más grande asociada a la producción verde en Brasil es alemana", agregó.

