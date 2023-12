https://sputniknews.lat/20231206/el-cacao-nicaraguense-se-posiciona-entre-los-mejores-del-mundo-1146322694.html

El cacao nicaragüense se posiciona entre los mejores del mundo

El cacao nicaragüense se posiciona entre los mejores del mundo

El sabor fino del cacao de Nicaragua fue distinguido entre los 50 mejores del mundo por el programa Cacao of Excellence, en su edición de noviembre de 2023... 06.12.2023

La calidad del grano que se produce en esta nación latinoamericana se impone por el equilibro de una explosión de sabores y el aroma frutal que resulta de la combinación del cultivo orgánico favorecido por el clima tropical húmedo de las zonas montañosas de Nicaragua, explicó a Sputnik el ingeniero Raúl Santos, especialista en mejoramiento genético del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)."Tenemos una gran diversidad genética que produce una gama de sabores, que resaltan producto de nuestro clima, pero un elemento muy importante es que nuestras plantaciones están en manos de agricultores que no hacen uso de insumos químicos, prácticamente son cacaotales que están en la montaña y el manejo del agricultor, que es muy tradicional, ha generado que nuestro cacao sea reconocido internacionalmente", manifestó Santos.Gama de saboresEn la producción cacaotera de Nicaragua predomina la variedad trinitaria, caracterizada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) por sabores finos de "frescas y doradas frutas maduras, notas florales, herbáceas y de madera" que favorece el sabor amargo del chocolate.La gama de sabores que puede distinguir el cacao nicaragüense, por el punto de acidez o dulzura de su sabor amargo, está determinada por la genética, la temperatura o la altura de las zonas de producción ubicadas en el norte, sur y Caribe de este país centroamericano.Chocolate orgánicoEl cacao fino de Nicaragua es material prima para la elaboración del "chocolate sin trazas" que oferta la empresa danesa Friis Holm bajo el lema “la nueva era de la chocolatería responsable en Europa”, desde hace mas de una década.Las semillas de cacao son seleccionadas por Friis Holm en las plantaciones de la cooperativa Flor de Dalia, situada a 174 kilómetros de Managua, en el municipio de La Dalia en el norteño departamento de Matagalpa. Aquí se produce una de las variedades de cacao premiado por la plataforma adscrita al ICCO en 2021, cuando Nicaragua ya exportaba cacao fino, manifestó a Sputnik el director del INTA, Miguel Obando.El mayor productorDe acuerdo al titular de la cartera agropecuaria, el Gobierno de Nicaragua ha impulsado el cultivo de las diversas variedades de cacao, como la acriollada, trinitaria y forastero, para duplicar su producción en 10.000 toneladas del grano en los últimos seis años."En pocos años hemos doblado la producción, en seis años atrás teníamos una producción de 4.000 toneladas y ahora ya estamos en 10.000 toneladas. A nivel de país todos nos coordinamos [varias instituciones] para atender estos el rubro de los granos preciosos que son el café y el cacao", enfatizó el funcionario nicaragüense.Nicaragua es el principal productor de cacao de Centroamérica con exportaciones a Guatemala y El Salvador. El 70% de su producción es vendida a Alemania, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos y los países de la región. El producto restante es procesado como chocolate puro para el consumo de bebidas locales y la naciente industria del chocolate.La cultura del cacao es una práctica ancestral en Nicaragua. Data desde la época precolombina cuando sus granos eran utilizados como monedas de cambio. Desde entonces, su cultivo se ha extendido por el país centroamericano, que en 2023 alcanzó una producción de 25,000 manzanas.En Nicaragua el cacao se siembra dos veces al año, en mayo cuando inicia la temporada lluviosa y entre octubre y noviembre cuando concluye el período.Mercedes Escoto de 60 años, es un pequeño productor de la comunidad Santa Cristina, ubicada a ocho kilómetros de El Rama, en el sur del Caribe. Tiene un cuarto de siglo de cultivar el cacao. El agricultor nicaragüense dijo a Sputnik que este es un "alimento agradecido" porque se cosecha todo el año con un alto rendimiento, a pesar de las plagas y las ardillas que dañan los cultivos."Estoy enamorado del cacao, es como tener una vaca parida, cada ocho o 15 días [da leche], cada 15 días uno está agarrando reales [dinero] y no tiene mucho costo, el cultivo es bondadoso, no es para hacernos ricos, pero si uno cuida bien es una buena entrada [ganancia]", puntualizó el agricultor nicaragüense

