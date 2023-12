https://sputniknews.lat/20231206/nuevo-gobierno-argentino-prepara-mega-ley-con-fuertes-cambios-para-tratar-ni-bien-asuma-1146346579.html

Nuevo Gobierno argentino prepara "mega ley" con fuertes cambios, para tratar ni bien asuma

En esta edición, conversamos con un diputado nacional electo del espacio de Javier Milei, sobre los cambios prioritarios que quiere concretar el nuevo...

argentina

españa

política

javier milei

dólar

Nuevo Gobierno argentino prepara “mega ley” con fuertes cambios, para tratar ni bien asuma En esta edición, conversamos con un diputado nacional electo del espacio de Javier Milei, sobre los cambios prioritarios que quiere concretar el nuevo presidente. También analizamos el rol de la oposición en el Poder Legislativo. Por otra parte, analizamos la ruptura de Podemos con Sumar, partido aliado al oficialismo.

Varios voceros del futuro presidente de los argentinos, Javier Milei, anticiparon que se está preparando un paquete de leyes muy abarcativo, que marcará el sendero por el cual La Libertad Avanza quiere dirigir al país.Además, respaldó la decisión de que quien presida la Cámara de Diputados sea Martín Menem, de su espacio, y no un opositor. "Nosotros podemos dialogar mejor con la oposicion porque no tenemos el bagaje de enemistades que generaron los políticos de más trayectoria. Somos una fuerza nueva, con talentos nuevos y que discute ideas y no personas".D'Alessandro destacó la confianza del mercado, gracias a la cual el dolar paralelo bajó, pero destacó hay que ir hacia "un solo valor de la moneda del dolar". "Queremos bajar más el dolar blu y sincerar el oficial, que tiene inmobilizada la industria por falta de insumos", agregó.Por su parte, el diputado nacional radical de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, sostuvo que su coalición hará una oposición responsable. "Hay que tener una actitud demócrata y constructiva con un gobierno que recién asume y tiene debilidad legislativa. No hay que ser ni opositor ni oficialista a ultranza".En cuando a la gobernabilidad y la concreción de acuerdos duraderos, consideró que "la unión nacional se da en el parlamento y no en el gabinete", en referencia al gesto de Milei de incorporar a competidores como Luis Petri y Patricia Bullrich a su equipo ministerial."De nada sirve poner un ministro de un partido sin que ese partido apoye la gestión. No es un acuerdo programático", concluyó.Se divide la izquierda en EspañaCinco diputados de Podemos, partido que antes lideraba el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, decidieron romper con el espacio Sumar, de Yolanda Díaz, por desavenencias políticas, y se incorporaron al grupo mixto —conformado por quienes no cumplen los requisitos esenciales para formar un grupo parlamentario propio—."Podemos fue desinflandose por diversas leyes que impulsaron y tuvieron un efecto contrario al esperado Ahora, el Consejo de Ministros está más cómodo por haberlos relegados a estos diputados", dijo Claudia Luna Palencia, periodista en España."Yolanda Diaz se dio cuenta de que la sociedad no estaba de acuerdo con el tono ni las formas de Podemos. Por eso, ella ha edulcorado sus propuestas y pactó al mismo tiempo con Pedro Sanchez para posicionarse como su socia. Solo le quedaba mandarlos al gallinero del Congreso", detalló.

