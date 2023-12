https://sputniknews.lat/20231207/china-condena-intentos-de-socavar-la-cooperacion-en-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-1146363199.html

China condena intentos de socavar la cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta

PEKÍN (Sputnik) — China condena los intentos de socavar la cooperación dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, declaró el portavoz del Ministerio de... 07.12.2023, Sputnik Mundo

El 6 de diciembre, el periódico Corriere della Sera informó que Italia a través de canales diplomáticos había notificado a China su decisión de abandonar la iniciativa. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, comentando ese paso, dijo que la participación en ese proyecto no había dado a Italia los resultados deseados. Según el vocero, desde su anuncio en 2013, la iniciativa unió a más de 150 países, convirtiéndose de ese modo en la mayor plataforma de la cooperación internacional en el mundo. Roma se sumió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en marzo de 2019 tras la firma del memorando de entendimiento por los lideres de Italia y China. Italia se convirtió entonces en el primer país –entre los Estados fundadores de la Unión Europea– que confirmó oficialmente su disposición a participar en el programa de inversiones chino. Bruselas y Washington criticaron a Roma, señalando que ese "paso imprudente tendría consecuencias negativas". Como resultado, el entonces primer ministro italiano Giuseppe Conte se vio obligado a declarar que "no era un convenio internacional, sino un acuerdo marco no vinculante". Conte subrayó que la participación de Italia era necesaria para aumentar las exportaciones italianas a China, que "no representaba ninguna amenaza para los intereses nacionales y era totalmente acorde con la estrategia de la UE". La Franja y la Ruta es una iniciativa internacional, concebida con el fin de perfeccionar los corredores de transporte de mercancías existentes y crear nuevos, vinculando entre sí a más de 60 países de Asia Central, Europa y África, persiguiendo el objetivo de mejorar las relaciones comerciales entre ellos y China.

