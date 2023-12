https://sputniknews.lat/20231207/la-ayuda-occidental-a-kiev-registra-el-indicador-mas-bajo-desde-enero-de-2022-1146368906.html

La ayuda occidental a Kiev registra el indicador "más bajo desde enero de 2022"

MOSCÚ (Sputnik) — La financiación occidental a Kiev ha disminuido casi un 90% entre agosto y octubre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022, el... 07.12.2023, Sputnik Mundo

De agosto a octubre de 2023, Kiev recibió 2.110 millones de euros, un 87% menos que en el mismo período de 2022. Es el monto "más bajo desde enero de 2022". De los 42 Estados que ofrecen financiamiento a Ucrania, solo 20 han coordinado nuevos paquetes de ayuda durante los últimos tres meses, lo que también es el indicador más bajo desde el comienzo de operación militar especial rusa. "Nuestras cifras confirman la impresión de que durante los últimos meses los partidarios [de ayudar a Ucrania] muestran mayor indecisión. Dado el carácter indeterminado de la posibilidad de seguir recibiendo ayuda de EEUU, Ucrania solo puede esperar que la Unión Europea por fin acepte otorgarle el paquete de ayuda por 50.000 millones de euros, anunciado hace mucho", comentó los resultados de ese estudio el director del centro de investigaciones del IfW, Christoph Trebesch. El científico también señaló que aumenta la dependencia de Ucrania de los donantes principales: Alemania, EEUU y los países escandinavos. La Unión Europea intenta coordinar los gastos relacionados con el apoyo militar a Ucrania para los próximos cuatro años por un monto de 20.000 millones de euros. A juicio de Bruselas, se debe estipular en el presupuesto de la UE la ayuda macrofinanciera adicional a Kiev de 50.000 millones de euros, a prestar hasta 2027. La aprobación de estos planes es bloqueada por algunos países de la UE, en particular Hungría. Budapest declaró anteriormente que no vale la pena asignar nuevas finanzas para Kiev, que todavía no ha rendido cuentas de las recibidas anteriormente. Desde la Cancillería rusa declararon que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, "están jugando con fuego". Según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, EEUU y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armas y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

