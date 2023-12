https://sputniknews.lat/20231206/cuales-de-los-antiguos-aliados-de-ucrania-han-abandonado-el-barco-de-apoyo-que-se-hunde-1146333595.html

¿Cuáles de los antiguos "aliados" de Ucrania han abandonado el barco de apoyo que se hunde?

¿Cuáles de los antiguos "aliados" de Ucrania han abandonado el barco de apoyo que se hunde?

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, distanció a Berlín de Kiev, subrayando que la "asociación" entre ambos países no constituye una "alianza", y quejándose de que la industria armamentística rusa, resistente a las sanciones, ha dificultado la estrategia militar de Ucrania."No somos socios dentro de una alianza", declaró Pistorius a los medios de comunicación alemanes el 5 de diciembre, al ser preguntado por las críticas de que Ucrania ha recibido muy pocas armas de Alemania y otros socios. "Entregamos lo que podemos. Lo mismo ocurre con casi todos los demás aliados y socios", afirmó el ministro.Pistorius señaló que no es que Kiev haya estado recibiendo ayuda armamentística mientras Rusia no recibía nada. "No es el caso de que solo entreguemos [armas] y no llegue nada nuevo de Rusia para sus FFAA", agregó. Al contrario, a pesar de las sanciones, el sector de defensa ruso sigue produciendo equipos, "aunque no sea el material más moderno", en opinión del ministro de Defensa alemán.Tras admitir que la producción de armas y municiones alemanas para Ucrania estaba siendo más lenta de lo previsto, Pistorius subrayó que la lentitud de la entrega no era una cuestión política ni financiera, sino un problema de capacidad de producción limitada en "tiempos de paz" que, según comunicó, tarda en aumentar. Aseguró también que Alemania ha sido y sigue siendo, con diferencia, el segundo mayor patrocinador de Kiev en general.La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, saltó al comentario del funcionario alemán sobre la alianza con Ucrania, sugiriendo que Pistorious ha "desenvuelto un flamante par de mocasines que le regalaron las pasadas Navidades y cambiado de zapatos", un dicho ruso que significa "invertir la posición de uno" o "cambiar de tono".¿Qué otros países han "cambiado de zapatos" respecto a Kiev?Hasta la fecha, Alemania ha sido, con diferencia, el país que más ayuda individual ha prestado a Ucrania, aparte de Estados Unidos, con unos 18.400 millones de dólares en ayuda militar y más de 4.100 millones en ayuda económica y humanitaria, sin contar el apoyo de Berlín a los fondos de ayuda de las instituciones de la Unión Europea.A la luz de los comentarios de Pistorius, merece la pena recordar que Berlín no es ni mucho menos el único aliado europeo de la OTAN que ha cambiado de tono en su apoyo a los "aliados ucranianos" del bloque.Polonia Polonia, miembro de la alianza que limita con Ucrania por el oeste, ha sido un conducto para el flujo de armas occidentales a Ucrania a lo largo de la crisis actual, y ha animado activamente a los políticos de Kiev a romper su relación histórica con Moscú y unirse a las instituciones occidentales que se remontan a la revolución de colores de 2005 y al golpe de Estado de 2014.La situación empezó a cambiar a mediados de año, cuando el presidente polaco Andrzej Duda calificó a Kiev de "peligroso ahogado" que amenaza con "arrastrar" a la perdición a otros países, incluida Polonia. Varsovia, el séptimo mayor donante militar y económico a Kiev hasta la fecha, ha reducido su ayuda armamentística, mientras que los políticos han pedido al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y a Bruselas, que compensen al país europeo por la ayuda ya prestada.Eslovaquia Polonia no es el único de los vecinos occidentales de Ucrania que ha reducido su apoyo a Kiev en los últimos meses. A finales de octubre, el recién elegido primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, anunció que Bratislava "dejaría de suministrar armas a Ucrania", afirmando que los suministros humanitarios serían el único apoyo que el país enviaría en adelante.Fico, cuyo país también sufrió el impacto económico de la política de dumping (comercio desleal) de las agroindustrias ucranianas, también tiene algunas palabras de consejo para Bruselas, sugiriendo que "la UE debería pasar de ser un proveedor de armas a un pacificador".Europa Occidental También en los países más ricos de Europa Occidental, los funcionarios han expresado cuidadosamente su descontento por la crisis ucraniana de formas más indirectas. En octubre, por ejemplo, Noruega se unió a un creciente número de países que están pensando en formas de pagar a los refugiados ucranianos que viven en el país para que vuelvan a casa. En la vecina Finlandia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rompieron el tabú sobre los problemas de corrupción de Kiev y su repercusión a nivel nacional un año antes, al denunciar que las armas destinadas al Ejército ucraniano acababan de alguna manera en manos de bandas criminales locales.Estados Unidos En Washington —el benefactor último que determina el destino militar y económico de Ucrania—, los funcionarios han enviado en privado a los medios de comunicación en las últimas semanas indicios de posibles conversaciones de paz, en medio de las disputas en el Congreso entre los republicanos, por un lado, y los demócratas y el ala más tradicional de halcones neoconservadores de la política exterior del Partido Republicano, por el otro.En su entrevista con los medios de comunicación, Pistorius hizo hincapié en que Berlín seguiría manteniendo el rumbo en su contribución a la guerra por poderes en Ucrania. También en Washington, el presidente Joe Biden subrayó que "no apoyar a Ucrania" sería "una absoluta locura" y "simplemente un error". Pero la decisión del ministro de Defensa alemán de subrayar que Kiev no es un aliado, vista en el contexto de otros antiguos "aliados" que están dando marcha atrás en su ayuda, señala otra cosa, un cambio de tono respecto a la retórica llena de bravuconadas de Occidente sobre el "futuro europeo" de Ucrania y la perspectiva de su ingreso en la OTAN.

