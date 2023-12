https://sputniknews.lat/20231207/la-busqueda-de-israel-de-hegemonia-en-oriente-medio-es-un-problema-global-1146360903.html

La búsqueda de Israel de "hegemonía" en Oriente Medio "es un problema global"

Las acciones de Tel Aviv en Gaza son un genocidio que ha sido ignorado por el mundo, afirmó a Sputnik el científico, escritor y activista palestino por los... 07.12.2023, Sputnik Mundo

Múltiples organizaciones de derechos humanos han calificado las acciones del Estado judío de genocidio. Israel ha atacado escuelas, campos de refugiados y hospitales de la ONU, alegando que militantes de Hamás se esconden en esas zonas o las utilizan como base de operaciones."Por mi vida, no entiendo por qué tantos países guardan silencio sobre esto, sobre un holocausto en curso, un genocidio en curso", destacó el experto, añadiendo que cree que "no es [sólo] un problema palestino, es un problema global".En sus palabras, el Departamento de Estado trabaja ahora básicamente el 95% de su tiempo para Israel. Señaló la reciente dimisión del funcionario del Departamento de Estado Josh Paul, quien destacó en entrevistas a los medios de comunicación que "no se ha dejado espacio para el debate" sobre la transferencia de armas al país judío."(...) puesto que Washington es una superpotencia, en la cola de Washington está el Reino Unido y muchos otros países como Canadá y Australia que siguen su ejemplo. Así que tenemos un grave problema global que podría desembocar en una guerra mundial. También ha llevado ya a la destrucción de la ley y el orden internacionales y la ONU se convirtió ya en una organización totalmente inútil", afirmó Qumsiyeh.Añadió también que pronto las enfermedades, la desnutrición y la falta de agua y medicinas provocarán un número de víctimas civiles que "superará rápidamente el número de civiles muertos por los bombardeos".En cuanto a la destitución del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó que "hay que detenerlos como colectivo, no como Netanyahu, no lo convirtamos en algo personal sobre Netanyahu".Tel Aviv comenzó a bombardear intensamente Gaza días después de un ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre, en el que murieron unos 1.200 israelíes, según cifras oficiales. Desde entonces, ha lanzado una campaña terrestre en Gaza, prometiendo eliminar a Hamás. Más de 16.200 palestinos murieron en Gaza desde el 7 de octubre, entre ellos más de 7.000 niños.

