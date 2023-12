https://sputniknews.lat/20231207/lula-atribuye-a-falta-de-flexibilidad-de-la-ue-el-fracaso-del-acuerdo-con-el-mercosur-1146379700.html

Lula atribuye a "falta de flexibilidad" de la UE el fracaso del acuerdo con el Mercosur

Lula atribuye a "falta de flexibilidad" de la UE el fracaso del acuerdo con el Mercosur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, culpó a la Unión Europea (UE) del congelamiento del proceso de ratificación del...

Las negociaciones entre el Mercosur y la UE se prolongaron más de 20 años, y aunque en 2019 se llegó a un acuerdo con un primer borrador, no ha sido ratificado por todos los países involucrados. Lula aseguró que se esforzó en cerrar el acuerdo bajo la presidencia brasileña del Mercosur (que termina en esta cumbre) y que incluso había invitado al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez (que ostenta la presidencia del Consejo Europeo) y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que viajaran a Río para una firma "majestuosa" del acuerdo. En los últimos días, no obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, fue muy crítico con el acuerdo y se mostró abiertamente contrario en adoptarlo en las actuales circunstancias. Lula lamentó esa postura y la atribuyó al proteccionismo de los franceses, que en su opinión es uno de los principales obstáculos para llegar a un acuerdo. Lula también comentó que la redacción del texto pactada durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) era "inaceptable" porque limitaba los proyectos de reindustrialización de Sudamérica. Después se fueron limando aspectos y mejorando algunos puntos, pero no se solventaron dos obstáculos importantes: la demanda de los países europeos de que sus empresas puedan participar en las licitaciones de compras gubernamentales y las exigencias en materia ambiental. En el primer caso, Lula argumenta que conceder esa apertura perjudicaría la industria brasileña y en el segundo, se mostró contrario a tener que rendir cuentas a terceros porque considera que la política ambiental brasileña ya ofrece bastantes garantías. Ante la falta de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, la cumbre de Río de Janeiro estará marcada por el acuerdo comercial con Singapur y por la formalización de la entrada de Bolivia en el bloque suramericano.

