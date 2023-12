Ucrania pide a EEUU helicópteros y aviones: esta vez los F/A-18 y Apache

https://sputniknews.lat/20231207/ucrania-pide-a-eeuu-helicopteros-y-aviones-esta-vez-los-fa-18-y-apache-1146376262.html

Ucrania pide a EEUU helic贸pteros y aviones: esta vez los F/A-18 y Apache

La lista incluye sistemas de defensa antimisiles THAAD, cazas F/A-18 Hornet, helic贸pteros Apache y Black Hawk, y aviones de transporte militar C-130 Hercules y C-17 Globemaster.El 6 de diciembre, el proyecto de ley sobre la asignaci贸n de ayudas multimillonarias a Ucrania, Israel y Taiw谩n no super贸 una votaci贸n de procedimiento en el Senado estadounidense y el examen del proyecto qued贸 bloqueado. Ni siquiera un llamamiento especial del presidente estadounidense, Joe Biden, que inst贸 al Congreso a aprobar urgentemente la petici贸n de fondos para Kiev, ayud贸 a aprobar el documento.Pedirlo todo y m谩s "con la esperanza de obtener al menos algo"Al comentar la petici贸n de Kiev, Dmitri K贸rnev afirm贸 a Sputnik que "probablemente consiste en el principio de pedirlo todo y m谩s con la esperanza de obtener al menos algo".En sus palabras, aunque las FFAA ucranianas reciban este equipamiento, Rusia tendr谩 algo para contrarrestarlo. Agreg贸 que "no hay milagros en esta lista", ya que THAAD es un sistema m谩s avanzado para interceptar misiles bal铆sticos que Patriot, "pero podemos contrarrestarlo con un uso m谩s inteligente y competente de los sistemas de misiles". "El F/A-18 es un avi贸n de ataque. Es un caza polivalente lo suficientemente bueno como para atacar objetivos terrestres. Es relativamente barato porque es un avi贸n de cuarta generaci贸n, los primeros vuelos fueron en los a帽os 70, entr贸 en servicio en los 80. T茅cnicamente, no tienen nada de particular para nuestra aviaci贸n. Son m谩s bien inferiores a nuestra aviaci贸n que superiores a ella", explic贸 el experto.Continu贸 diciendo que los expertos esperaban desde hace tiempo que Kiev pidiera aeronaves a Washington. "El Apache es un helic贸ptero de ataque, uno de los mejores del mundo. Es un an谩logo de nuestro Mi-28N, se cree que el K-52 es un helic贸ptero m谩s impresionante en cuanto a caracter铆sticas. El Black Hawk es un helic贸ptero de transporte y ataque. El an谩logo m谩s cercano es la familia de helic贸pteros Mi-8, que est谩 en servicio tanto con las FFAA ucranianas como con nosotros, un modelo m谩s avanzado es el Mi-17, pero el Black Hawk es algo cercano", subray贸. Agreg贸 que se trata de una aeronave que realiza operaciones de desembarque, operaciones de transporte, que adem谩s puede llevar armas para ataques contra objetivos terrestres. Para Estados Unidos y sus sat茅lites, es un "caballo de batalla", explic贸 K贸rnev.En sus palabras, los helic贸pteros estadounidenses son bastante caros y Ucrania tendr谩 que gastar mucho dinero en su mantenimiento y operaci贸n. En cuanto a los aviones de transporte, es imposible utilizarlos donde operan sistemas de defensa antia茅rea, a帽adi贸.

