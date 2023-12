https://sputniknews.lat/20231207/uruguay-considera-que-no-hay-voluntad-en-el-mercosur-para-avanzar-en-un-tlc-con-china-1146381067.html

Uruguay considera que "no hay voluntad" en el Mercosur para avanzar en un TLC con China

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que entre sus socios del Mercosur no hay intención de lograr un tratado de libre... 07.12.2023

Lacalle Pou pidió al resto de los presidentes "que no se opongan" a la intención de Uruguay de negociar por fuera del Mercosur un acuerdo económico con el gigante asiático y denunció que los servicios exteriores de los países del bloque "han hablado con China para alertar que no sería bien visto que Uruguay avance bilateralmente". "Acepten, entiendan, que avanzamos primero", afirmó y pidió al resto de los países que muestren "todas las cartas", para saber a qué atenerse. Lacalle Pou recordó la reciente visita de Estado que realizó hace unas semanas a China, donde insistió "una y otra vez en la necesidad de negociar, comerciar y establecer más vínculos" con el país. "Uruguay tiene una determinación en ese sentido", aseguró. El mandatario uruguayo destacó también que las autoridades del país asiático piden que el resto de los integrantes del Mercosur no se opongan a un TLC. Desde que asumió, en marzo de 2020, el Gobierno uruguayo busca que se flexibilice el bloque para que sus socios puedan negociar acuerdos comerciales por su cuenta y mantiene una postura crítica con respecto a la negativa del resto del Mercosur en este sentido. Uruguay y China firmaron 24 acuerdos bilaterales durante la gira de Lacalle Pou en Pekín, que se realizó a fines de noviembre. China es el mayor socio comercial del Uruguay.DeclaraciónCon respecto a la declaración final sobre la cumbre, que los países están discutiendo en estos momentos, Lacalle Pou consideró que es "equilibrada", pero dijo que Uruguay insiste en que es necesario agregar el concepto de "modernización".El mandatario uruguayo señaló que es necesario que el Mercosur "mire hacia adentro" para luego poder comerciar externamente y habló sobre algunas carencias que encuentra en el bloque.Afirmó que en "alguna medida" hay "un proceso de modernización en las relaciones bilaterales" y dio el ejemplo del diálogo con Lula, cuando el presidente brasileño visitó Uruguay a principios de este año.Remarcó que las coincidencias en materia de integración no se deben dar a partir de "relaciones personales, sino de políticas nacionales".La gran expectativa para esta cumbre, que cierra la presidencia rotatoria de Brasil, era la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, posibilidad que quedó prácticamente descartada tras las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de su homólogo argentino, Alberto Fernández, reticentes al tratado.

