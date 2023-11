https://sputniknews.lat/20231121/presidente-uruguayo-en-china-lejos-de-un-tlc-pero-con-una-apuesta-fuerte-1145899002.html

Presidente uruguayo en China: lejos de un TLC, pero con una "apuesta fuerte"

Presidente uruguayo en China: lejos de un TLC, pero con una "apuesta fuerte"

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, inició una extensa visita a China en la que se entrevistará con Xi Jinping y buscará fortalecer el intercambio... 21.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-21T00:30+0000

2023-11-21T00:30+0000

2023-11-21T00:30+0000

uruguay

china

📈 mercados y finanzas

mercosur

luis lacalle pou

xi jinping

💬 opinión y análisis

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/14/1145898738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_debad98f9676a67fcf9d3dbc47f10835.jpg

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, viajó a China en una misión oficial en la que buscará incrementar aún más las relaciones comerciales con el gigante asiático, que ya es el principal socio del país sudamericano en materia de comercio.El mandatario uruguayo, que permanecerá en China durante una semana, viajó acompañado de una nutrida delegación integrada por sus ministros de Economía, Azucena Arbeleche; de Industria, Elisa Facio, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos; además de 40 empresarios y dirigentes de organizaciones empresariales.Uno de los momentos claves de la visita del presidente a China, será el encuentro bilateral que Lacalle Pou mantendrá con el líder chino, Xi Jinping, el 22 de noviembre.Para Pose, el presidente uruguayo buscará plantear al mandatario chino "la posibilidad de mejorar el acceso a mercados para los bienes uruguayos y para tratar eventualmente de captar alguna inversión de capitales chinos".Consultado por Sputnik, el politólogo especializado en asuntos asiáticos Andrés Raggio definió el encuentro entre Lacalle Pou y Xi como "un puntapié necesario" para poder concretar planes de trabajo, proyectos, el impulso de diferentes sectores y el acceso a mercados.Pose explicó, en tanto, que muchos de los productos uruguayos requieren de la negociación de certificados sanitarios y de normas técnicas, reglamentos que afectan al comercio y en ocasiones se negocian producto a producto. En ese sentido, que Lacalle Pou esté acompañado por una numerosa delegación empresarial tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los mercados, en particular, en lo que refiere a aspectos no arancelarios, apuntó.Raggio destacó que la misión tiene como uno de sus objetivos primordiales firmar protocolos de acceso de algunos productos uruguayos. El experto recordó que Uruguay busca exportar mondongo (conocido como tripas o callos) al país asiático. Según consignó el diario uruguayo El Observador, se espera la firma de un acuerdo que habilite la exportación de mondongo bovino uruguayo, lo que generaría ventas por 120 millones de dólares anuales.Además, se prevé que se modifique el protocolo para la exportación de bovinos y ovinos y se reduzca de 90 a 46 días la cuarentena que se exige para los animales previo a la faena.Raggio aseguró que en Uruguay "hay una apuesta muy fuerte" a nivel político por este tipo de acuerdos y que el país sudamericano intenta lograr una "asociación estratégica integral" para generar espacios bilaterales en diferentes dimensiones, no solo políticas y económicas sino en materia de ciencia, tecnología y la cooperación en general.Pose también remarcó que el viaje tiene una dimensión política: "Posicionar al Uruguay como un actor que, en este marco de creciente rivalidad sistémica entre EEUU y China, procura trabajar con ambas potencias al mismo tiempo sin decantarse por una o por otra".En efecto, el mandatario uruguayo emprendió su viaje a China tras su paso por EEUU, donde participó de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, una iniciativa del Gobierno de Joe Biden que pretende impulsar el crecimiento económico en el hemisferio occidental y es vista como un esfuerzo para competir con la Iniciativa china de la Franja y la Ruta, que suma numerosos socios a nivel mundial.Un TLC con posibilidad muy reducidas o nulasAun así, Uruguay no pierde la esperanza de firmar un TLC con China, algo que el país busca desde 2016, cuando gobernaba el izquierdista Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020). Esa posibilidad se reflotó con Lacalle Pou, que activó las gestiones en 2021 para cerrar un acuerdo que, en principio, sería bilateral y por fuera del Mercosur. De todas maneras, la necesidad del visto bueno de los demás miembros del Mercosur al acuerdo hicieron que China mantuviera en suspenso la firma de un tratado.Tanto Pose como Raggio remarcaron que no hay posibilidades que Uruguay firme un TLC con China en el corto plazo. Para Raggio, las posibilidades de un acuerdo entre los dos países son "reducidas" o incluso "nulas" por "la dimensión regional que se da por la negativa de los países del Mercosur para habilitar las negociaciones".Para el experto, el gigante asiático ha sido cauteloso en el avance de este TLC porque tampoco desea generar un problema con Brasil o con Argentina, los socios más importantes del bloque. A esto se le suma la dificultad que genera que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con China continental las reticencias de la oposición uruguaya a firmar un TLC excluyendo a los socios regionales.Pose, por su parte, directamente consideró que "no hay ninguna posibilidad" de que Uruguay pueda pactar el TLC en un futuro próximo. El analista recordó que el Mercosur impide que Uruguay firme "acuerdos que involucren preferencias arancelarias" con terceros que no pertenezcan al bloque, a pesar de que Uruguay ha intentado, sin éxito, lograr una flexibilización de esa política.Raggio señaló que China se ha mostrado cauteloso a la hora de avanzar en un acuerdo bilateral con Uruguay para no generar tensiones con Argentina y Brasil, los dos miembros más importantes del Mercosur. Pose, en tanto, apuntó que el Gobierno uruguayo debería volver a monitorear la posibilidad de flexibilizar el bloque, teniendo en cuenta la asunción de Javier Milei en Argentina.La agenda del presidente uruguayo comprendió la visita a la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida, la Universidad Tsinghua y una reunión con el presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Ren Hongbin.Luego de la reunión con el líder chino, Lacalle Pou tendrá una audiencia con el primer ministro, Li Qiang y mantendrá un encuentro con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

https://sputniknews.lat/20231108/pasaportes-chats-y-renuncias-lo-que-hay-detras-de-la-crisis-que-golpea-al-gobierno-de-uruguay-1145551068.html

https://sputniknews.lat/20231028/paraguay-busca-el-acuerdo-mercosur-ue-tiene-coherencia-con-su-politica-exterior-1145204318.html

https://sputniknews.lat/20231021/bolivia-en-el-umbral-del-mercosur-deberia-primar-el-pragmatismo-1144994393.html

uruguay

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

uruguay, china, 📈 mercados y finanzas, mercosur, luis lacalle pou, xi jinping, 💬 opinión y análisis