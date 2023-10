https://sputniknews.lat/20231021/bolivia-en-el-umbral-del-mercosur-deberia-primar-el-pragmatismo-1144994393.html

Bolivia, en el umbral del Mercosur: "Debería primar el pragmatismo"

Bolivia está a un paso de convertirse en miembro pleno del Mercosur a partir de que la Cámara de Diputados de Brasil aprobara su ingreso. El último escalón está en el Senado de ese país, el único del bloque que aún no se expidió en su Congreso a favor del Estado Plurinacional.¿Cuáles son las perspectivas para que hasta diciembre se integre oficialmente? En Bolivia evalúan las tensiones de fuerzas políticas dentro del Congreso brasileño, pero la pluralidad de partidos representados en las cámaras legislativas dificulta la predicción.Se supone que los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) tienen una influencia determinante en el Parlamento; sin embargo, en la Cámara Baja el potencial nuevo miembro tuvo una bienvenida de 323 votos a favor y 98 en contra. Aún falta que se manifiesten los 81 senadores.Para los congresistas que votaron a favor, la incorporación de Bolivia sumaría al bloque sus reservas de hidrocarburos, litio y otros recursos fundamentales como el agua. Quienes se opusieron, consideraron que el Estado Plurinacional nada tiene para ofrecer al bloque.El trámite para que Bolivia se incorpore al Mercosur fue ingresado desde 2015. El analista internacional Álvaro del Pozo comentó a Sputnik que fue necesario el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil para avanzar en la incorporación del virtual nuevo miembro.El Mercosur, agregó el analista, "puede dar muchas oportunidades, pero también retos. Bolivia tiene condiciones económicas muy diferentes a las de Brasil, Argentina y Uruguay", países que junto con Paraguay integran el bloque regional.Del Pozo resaltó que en el ámbito del Mercosur "se buscan mercados más allá de nuestras fronteras. Se está por consolidar un acuerdo con la Unión Europea (UE) que representa para nosotros muchos retos y oportunidades". Además, evaluó que "cualquier proceso de integración beneficia a países pequeños".Del Pozo, en sintonía con varios legisladores de Brasil, afirmó que con el ingreso de Bolivia el bloque pasará a conformar una unión aduanera con 300 millones de habitantes, un área de 13,8 millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5 billones de dólares.Con la ayuda de LulaEl viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, sostuvo por medio de una nota de prensa que "este es un primer paso, pero es el más importante en este proceso de integración que hemos promovido en nuestra política exterior".Comentó que para lograrlo "se sostuvieron reuniones de alto nivel entre los presidentes Luis Arce y Luiz Inácio Lula Da Silva que han dado el impulso necesario para este logro. Aún falta la aprobación en el Senado Federal de Brasil, pero somos optimistas de que, en diciembre, en la Cumbre del Mercosur, se pueda comunicar nuestro ingreso oficial".En cambio, para el analista Andrés Guzmán, el ingreso de Bolivia "se va a trabar en la Cámara de Senadores, donde el partido de Bolsonaro tiene mayoría", si se suman los votos de sus aliados de derecha.Según el analista internacional, también se debe evaluar el clima regional a partir del 23 de octubre, luego de las elecciones presidenciales de Argentina, donde el economista libertario Javier Milei tiene elevadas aspiraciones de éxito. El candidato se ha referido tanto a la necesidad de "eliminar" como a señalar que se trata de "una unión aduanera defectuosa"."Vamos a ver qué pasa en Argentina, qué pasa más adelante en Brasil y en otros países, que están igual que Bolivia: entre la derecha y la izquierda", consideró.Guzmán advirtió que "para los demás países es interesante el aporte que puede hacer Bolivia en cuanto a recursos, pero más allá de eso no es una potencia económica, no es de un peso geopolítico importante".Guzmán lamentó que las relaciones entre naciones de la región se sometan a ideologías, "cuando obviamente no debería ser así, ya que se trata de acuerdos de integración comercial, donde debería primar el pragmatismo".Además de sus países miembros, el Mercosur cuenta con varias naciones "asociadas", que no cuentan con todas las ventajas que ofrece pertenecer al bloque. En esta lista figuran Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y —todavía— Bolivia.Si finalmente el Estado Plurinacional es aceptado, tendrá un plazo de cuatro años para adaptar sus normativas a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), la Tarifa Externa Común y el Régimen de Origen del Mercosur.

