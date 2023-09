https://sputniknews.lat/20230922/rigidez-europea-y-posible-cambio-politico-en-argentina-empeoran-posibilidades-de-acuerdo-1143984803.html

Rigidez europea y posible cambio político en Argentina empeoran posibilidades de acuerdo UE-Mercosur

Las conversaciones entre el Mercado Común del Sur (Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea han durado 20 años y se espera la ratificación de su tratado desde 2019. De acuerdo con fuentes fuentes, se espera que los Estados miembros del Mercosur celebren una videoconferencia la próxima semana para acordar sus posiciones y acordar detalles.En los últimos meses, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticado los términos del acuerdo comercial, en particular una carta paralela ("carta complementaria") que establece nuevos requisitos de la Unión Europea para los integrantes del bloque. Algunos de los nuevos puntos plantean exigencias medioambientales que van más allá de los acuerdos internacionales actualmente vigentes.En declaraciones a Sputnik, el profesor de relaciones internacionales de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP) Vinícius Rodrigues Vieira evaluó que la carta "contiene mecanismos proteccionistas disfrazados de preocupaciones ambientales".Otro gran crítico de la carta paralela es el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien incluso defendió una interrupción de las negociaciones, diciendo que sospechaba del "interés genuino" de la UE en continuar con el acuerdo.Para el internacionalista Rodrigo Barros de Albuquerque, profesor de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y docente de ciencias políticas de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), es poco probable que la UE cambie su posición actual.Según el académico, es posible que el Gobierno brasileño termine aceptando los términos europeos, "dado el pragmatismo habitual que tuvieron los primeros gobiernos Lula en su política exterior". La opinión es compartida por la profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) Regiane Bressan, que no ve al Mercosur con suficiente fuerza para responder adecuadamente a esta demanda, más aún porque "los europeos no quieren suavizar su postura para cerrar el acuerdo".Mercosur responde a la carta paralelaLas nuevas exigencias de la UE para el tratado, que sería el mayor acuerdo comercial alcanzado por el bloque en términos de población, fueron respondidas por los países del Mercosur con un documento que, según las fuentes, tiene sólo dos páginas y responde a preguntas europeas en general. Según estas fuentes, esto indicaría desacuerdos entre los países del Mercosur respecto a la aceptación de los términos de Bruselas.Los expertos creen que si el documento no se ratifica antes de fin de año, las negociaciones podrían fracasar. Para Barros de Albuquerque, colocar los diálogos en la agenda de ambas partes demuestra la voluntad de cerrar el acuerdo. Sin embargo, para Bressan, las posibilidades de que el tratado no se firme son altas."Aunque es un momento muy propicio, dado que tenemos un Gobierno argentino en comunión con el Gobierno brasileño. Creo que es posible que el signo político del Gobierno argentino cambie y, en consecuencia, tendremos mayores dificultades", dice en referencia al proceso electoral que vive la nación sudamericana.La reunión de miembros del Mercosur podría ser decisivaAntes de negociar los términos de la carta complementaria con la Unión Europea, los Estados miembros del Mercosur deben llegar a un acuerdo conjunto sobre sus necesidades."A diferencia de la UE, en el Mercosur no tenemos una integración política en instituciones supranacionales con poder de decisión y, por lo tanto, cualquier posición del Mercosur tiene que ser negociada y renegociada entre miembros plenos en cada nueva ronda", dijo Barros de Albuquerque.Fuentes internas dijeron a Sputnik que la próxima semana habrá una videoconferencia entre representantes de los países para llegar a un acuerdo y poder negociar términos con Europa en octubre.El discurso de Lula en la ONU refleja preocupación por el acuerdoAdemás de ser la mayor economía del Mercosur, Brasil es también el país con más reservas ante las nuevas imposiciones europeas. En su discurso del 18 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario brasileño destacó la importancia de enfrentar problemas urgentes, como el hambre y la pobreza."Para nosotros es muy difícil decir que el proteccionismo verde sería más importante para el Mercosur, por ejemplo, cuando en Argentina tenemos el 40% de la población, actualmente, por debajo de la línea de pobreza", afirmó el profesor.

