Brasil y Paraguay unen fuerzas regionales contra el proteccionismo verde en el acuerdo Mercosur-UE

Brasil y Paraguay unen fuerzas regionales contra el proteccionismo verde en el acuerdo Mercosur-UE

Brasil y Paraguay se comprometieron este agosto a reanudar la Comisión Bilateral de Comercio, desactivada hace siete años. La decisión fue tomada durante una... 06.09.2023, Sputnik Mundo

El encuentro en la capital brasileña marcó un importante acercamiento entre las dos naciones sudamericanas, que han visto un relanzamiento de su relación bilateral desde que el presidente Santiago Peña asumiera el poder paraguayo el 15 de agosto, ya sea a través de declaraciones positivas sobre la postura del Gobierno brasileño, priorizando visitas oficiales o buscando posiciones comunes sobre determinados temas de las agendas regionales e internacionales.Asunción y Brasilia comercializaron alrededor de 7.000 millones de dólares en transacciones el año pasado, con Brasil exportando principalmente maquinaria agrícola, automóviles y fertilizantes, e importando arroz, equipos para la distribución de electricidad y carne bovina.Los dos países son socios en la Central Hidroeléctrica de Itaipú y en el Mercado Común del Sur (Mercosur), cooperan en áreas como seguridad e inteligencia, tienen proyectos conjuntos de infraestructura, han ido incrementando sus flujos de inversión, comparten una extensa frontera de 1.339 kilómetros y mantienen vínculos sociales e históricos de larga data.Uno de los debates que ha acercado en la actualidad a ambos gobiernos es el que gira en torno al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), objeto de crecientes demandas de los países europeos, ampliamente criticado por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y por su colega paraguayo. Peña incluso defendió una interrupción de las pláticas entre los bloques, alegando desconfianza en el "interés genuino" de la UE en avanzar en las negociaciones.En el centro del impasse están las demandas europeas consideradas inaceptables por los sudamericanos. Una de ellas se refiere a los castigos para los países del Mercosur en caso de incurrir en violaciones de los compromisos medioambientales internacionales, lo que se considera ampliamente una medida proteccionista a favor de los productores de Europa.El otro cuestionado requerimiento prevé la apertura de procesos de contratación pública para empresas extranjeras, suspendiendo así el uso del mecanismo de contratación estatal como forma de incentivar a las pequeñas y medianas empresas nacionales, lo que también sería mucho más beneficioso para los empresarios europeos.Para la académica, el acercamiento entre ambas naciones sudamericanas refuerza la integración regional en un momento de amenaza, con un posible giro del Gobierno de Argentina hacia la derecha con Javier Milei, quien ya ha dicho que le interesa alinearse con Estados Unidos.El 15 de septiembre, Brasilia acogerá el primer encuentro presencial para abordar el acuerdo entre los bloques, tras conocerse las nuevas exigencias de la UE, donde se espera que el Mercosur presente una contrapropuesta. El gigante sudamericano, actual presidente del Mercado Común del Sur, sólo está a la espera de los comentarios de Paraguay para que Itamaraty —como se conoce a la cancillería brasileña— redacte el oficio, pues los demás miembros ya respondieron.La sintonía entre Brasilia y Asunción frente al llamado "proteccionismo verde" europeo puede dar frutos en otras áreas de interés común para ambos actores regionales, según el internacionalista Charles Pennaforte, profesor de la Universidad Federal de Pelotas y coordinador del Laboratorio de Geopolítica, Relaciones Internacionales y Movimientos Antisistémicos.En una entrevista con Sputnik Brasil, el experto evaluó que, en el caso de una eventual victoria del libertario Milei, la no participación regional de Argentina (o su colaboración en una menor medida) sería mala para el Mercosur. Esto se debe a que el actual presidente de Uruguay, el también conservador Luis Alberto Lacalle Pou, ha realizado varias críticas al bloque.Este año, Asunción y Brasilia negociarán además la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las condiciones para el suministro de energía, el costo de los servicios eléctricos, los ingresos y otras disposiciones que componen las bases financieras y de suministro de energía de la compañía, constituida en igualdad de derechos y obligaciones por ambos países.En una reunión con Lula en la capital de la nación lusófona, a finales de julio, el entonces presidente electo Santiago Peña se mostró optimista con la posibilidad de un acuerdo rápido y ventajoso para ambas partes."Paraguay no tiene forma de vender el excedente de energía a otros países. Quizás Argentina, Uruguay y Chile compren un poco, pero el gran comprador es Brasil, y eso podría facilitar este acuerdo", concluyó ante Sputnik el director regional de la Cámara Brasileña de Comercio, Industria y Servicios en Sao Paulo, Michel Alaby.

