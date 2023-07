https://sputniknews.lat/20230714/mercosur-uruguay-abandona-el-bloque-regional-1141581545.html

Tras la realización de la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú (Argentina) el pasado 4 de julio, el investigador uruguayo Nicolás Pose dialogó con 'GPS... 14.07.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dejado en claro que considera inaceptables los términos de la Unión Europea para un acuerdo con el Mercosur y apunta a la posibilidad de negociar con otros países. Al respecto, "vale destacar el retorno de un Brasil que busca liderar algunas agendas regionales procurando dinamizar el funcionamiento del Mercosur", expresó el investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República (Uruguay).En este sentido, "con el retorno de Lula al poder en Brasil, los dos grandes socios [Argentina y Brasil] han estado en sintonía", sostuvo. Con respecto al posicionamiento de Uruguay, "se destaca la insatisfacción del país con el Mercosur, en la medida que el Gobierno de Lacalle Pou ha planteado sistemáticamente la necesidad de flexibilizar la posibilidad de negociar acuerdos comerciales con terceros", dijo. Ello "se ha enfrentado a la reticencia del resto de los países miembro".Insatisfacción en la Cancillería uruguayaTodavía "no se sabe si la hipótesis de salida no es más que la expresión de una insatisfacción por la ausencia de resultados o si es fruto de un análisis de fondo más amplio", indicó. El escenario de un retiro unilateral de Uruguay del Mercosur "implicaría, en el corto plazo, la renegociación de los vínculos comerciales con el resto de los países del bloque, ya que empezaría a regir el Arancel Externo Común sobre los productos uruguayos", dijo. No obstante "ese es un escenario bastante lejano". Perú: "La clase política debe respetar la voluntad popular"El Gobierno de Boluarte "criminaliza a Pedro Castillo para refugiarse en el poder", dijo a Sputnik el analista peruano Nicolás Fuentes.El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó que la protesta ciudadana contra el Gobierno es apoyada supuestamente por partidarios del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). En este marco, "no le queda otra salida al Gobierno que buscar culpables para desconocer el descontento popular", indicó el miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú. Para el actual Gobierno, "no culpabilizar a Pedro Castillo por las protestas populares sería reconocer que tienen que dar un paso al costado".En este sentido, "la ciudadanía peruana quiere ejercer su derecho a la determinación, la asamblea constituyente y que se respete la voluntad popular", aseveró. Con respecto a la situación en materia de Derechos Humanos, "lo que sucede en la actualidad genera mucha preocupación y varios líderes internacionales han llamado la atención al respecto". Entre los casos importantes se destaca "la sentencia de la Corte Suprema en la que no considera que la protesta es un derecho constitucional", concluyó Fuentes.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las características de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

