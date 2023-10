https://sputniknews.lat/20231020/llega-la-hora-en-argentina-todo-listo-para-las-presidenciales-1144985006.html

Llega la hora en Argentina: todo listo para las presidenciales

Llega la hora en Argentina: todo listo para las presidenciales

Este domingo 22 es la primera vuelta electoral en el país sudamericano en un escenario de fuerte polarización. En otro orden, en Santiago de Chile comenzó la 19° edición de los Juegos Panamericanos. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Todos los ciudadanos argentinos, a partir de los 16 años de edad, pueden votar este domingo 22 de octubre.Los candidatos son el oficialista, y actual ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria), el autodenominado libertario Javier Milei (La Libertad Avanza), y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).Junto con la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y del aspirante de Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti.Analistas políticos locales consideran que la campaña de este año se marcó por polémicas propuestas de candidatos, con importantes réplicas en las redes sociales.Por ejemplo, algunas de La Libertad Avanza, referentes a la libre portación de armas, la venta de órganos, o romper relaciones con el Vaticano.El analista político entrevistado destacó en particular la polarización de proyectos de país entre dos candidatos: el libertario Milei, y el oficialista, y actual ministro de Economía, Massa.En los comicios no solo está en juego la orientación económica local del Gobierno entrante, sino la dirección en el plano internacional.Por ejemplo, la relación con países de la región y con EEUU. Sobre el tema, Sputnik conversó con el politólogo argentino Alejandro Frenkel."Los puntos que están en juego tienen que ver con la relación con los países de la región, principalmente con Brasil. En caso de ganar Milei podría haber un deterioro en la relación política que puede impactar en términos económicos", apuntó el entrevistado.Frenkel también recalcó que, en caso de ganar Bullrich, habría un interés en "dar importancia a la integración pero a tono con la Unión Europea y el Mercosur".El analista enfatizó la relación del próximo Gobierno de Argentina con EEUU. A su criterio, tanto Massa como Bullrich tendrían un vínculo "de buena relación", aunque uno de Milei podría tener una distante relación con Joe Biden, dado que para el líder demócrata, el político argentino es una especie de Bolsonaro o Trump sudamericano".El candidato que este 22 de octubre alcance el 45% de los votos o el 40%, a 10 puntos de distancia de su seguidor, será el nuevo jefe de Estado.De no ser así, competirá contra el segundo más votado en el balotaje del 19 de noviembre.Junto con el binomio presidencial, se vota renovar 130 diputados y 24 senadores, y la designación de 43 representantes al Parlasur, órgano legislativo del Mercosur.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el inicio en Santiago de Chile de la 19° edición de los Juegos Panamericanos.Sputnik conversó con el periodista deportivo Tomás Argandoña, de la cadena TNT Sports.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

