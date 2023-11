https://sputniknews.lat/20231120/que-busca-el-presidente-de-uruguay-en-china-1145895378.html

¿Qué busca el presidente de Uruguay en China?

Luis Lacalle Pou, acompañado por empresarios, visita la potencia asiática donde será recibido por Xi Jinping. En otro orden, abordamos el día después del triunfo presidencial de Javier Milei en Argentina. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, será recibido este miércoles 22 por su homólogo Xi Jinping en Pekín.Entre los objetivos del mandatario está la posibilidad de avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la segunda potencia mundial.A criterio del entrevistado, un TLC con Uruguay a China "no le agrega ni le resta nada. Este país ha demostrado su interés de cuidar los vínculos con la región, en este caso con todo el Mercosur".El presidente Lacalle Pou ha mantenido cruces con países como Argentina y Brasil, a raíz de su propuesta de negociar acuerdos comerciales por separado y no en bloque con diferentes naciones o regiones."Si bien en 2023, como sobre finales de 2022, China como destino de las exportaciones de bienes de Uruguay se ha debilitado ante Brasil, es cierto que su situación es coyuntural. No se puede desconocer la relevancia de esta economía en el presente y en el futuro", agregó.Soto se refirió a la calidad de comprador del país asiático en el rubro de la agroindustria, con una potencialidad interesante para Uruguay, nación que "precisa masiva producción proveniente de China como bienes industrializados (vehículos, electrodomésticos).El experto enfatizó en el cambio regional con el triunfo en Argentina de Javier Milei, quien "ha cuestionado el vínculo comercial con Pekín, además de ser socio relevante del Mercosur. Por su parte, el Gobierno uruguayo da una señal importante para vincularse con un mercado creciente y con alto nivel de consumidores".Uruguay celebra con China 35 años de relaciones diplomáticas. Durante 2022 el país asiático concentró el 28% de las exportaciones de bienes uruguayos, por un valor de 3.675 millones de dólares, según la agencia de promoción Uruguay XXI.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el triunfo de Javier Milei como presidente argentino.Sobre la gobernabilidad del Ejecutivo que asume el 10 de diciembre, Sputnik conversó con el politólogo argentino Pablo Cano.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

