Triunfo de Milei: "Su imperativo ideológico puede perjudicar la economía de Argentina"

Triunfo de Milei: "Su imperativo ideológico puede perjudicar la economía de Argentina"

El triunfo de Javier Milei en Argentina implica una reconfiguración de la política en este país con un nivel de profundidad como no se había visto en los... 20.11.2023, Sputnik Mundo

"No es este el momento de horrorizarnos", dice Cristian Alarcón, escritor, periodista y fundador de la revista Anfibia. "Es el momento para procesarlo; no implica que quienes hayan votado no sean personas a las que tenemos que comprender; un colectivo gigantesco de gente que no tuvo respuestas que atravesaba una crisis económica con una inflación del 140%", afirma Alarcón en entrevista con Sputnik."Hay que ser enormemente respetuoso con lo que ha pasado en la Argentina sobre todo desde las izquierdas y desde los sectores más progresistas, que se sienten en este momento desesperanzados, angustiados por las consecuencias que podría traer sobre sus vidas cotidianas", señala el reconocido escritor en una entrevista vía telefónica desde Buenos Aires.Los fantasmas del pasadoPara Alarcón, con el triunfo de Milei, cuya compañera de fórmula Victoria Villarruel —candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza— sostiene una postura que relativiza los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983), los fantasmas del pasado se agitan en este momento."Por eso es necesario un reposicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar lo que podría ser esta avanzada conservadora que pretenderá seguramente aniquilar algunos derechos y construir un clima de convivencia muchísimo menos democrático que el que quien quiera que haya venido alguna vez a Argentina sabe que se vive en nuestro país ahora", señala Alarcón.Para el también codirector de la Maestría en Periodismo Narrativo de la Universidad Nacional de General San Martín y premio Alfaguara 2022 por su obra "El Tercer Paraíso", el caso de Milei es paradigmático porque se da en un país que tiene una larga tradición democrática y en un país que le dio muchas oportunidades al peronismo durante los últimos años.Pragmatismo y moderación Sobre lo que se puede esperar en un eventual gobierno del político liberal libertario, como él mismo se denomina, el maestro David García, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM, pide tomar con cautela las declaraciones que el ahora presidente electo hizo durante la campaña y recuerda que para gobernar se necesita ser muy pragmático."Más allá de las ideologías, por más extremistas que puedan parecer, las negociaciones son una parte importante de la política", dice García en entrevista con Sputnik.Sin embargo, para el académico de la UNAM, entre las propuestas de Milei que sí podrían llevarse a cabo están las políticas en contra del aborto, el recorte al gasto social, el recortar recursos a las políticas de combate al cambio climático —porque las considera una invención de la izquierda— la dolarización de la economía y la libre portación de armas, por mencionar algunas.Y por más que Milei se haya calificado como un anarco-capitalista, García descarta que se lleve a cabo algo parecido a "el fin al estado" ya que está dentro de un esquema y unas instituciones que él está respetando en las elecciones.Al final de cuentas, señala el internacionalista, habrá moderación y veremos a un Milei diferente, conciliador y tal vez hasta que cambie su propia vestimenta por más que se diga antisistema.Política exterior ¿salir de los BRICS?En cuanto a la política exterior en un eventual gobierno de Milei, el maestro Alejandro Martínez Serrano, profesor de relaciones internacionales en la FES Aragón de la UNAM y en la Universidad La Salle México, afirma que se puede esperar un alineamiento con Estados Unidos y con Europa frente a diferentes fenómenos internacionales como el conflicto en Ucrania y el de Medio Oriente.Incluso, menciona el profesor universitario, es posible que Milei dé marcha atrás al proceso de incorporación de Argentina a los BRICS, que iba a concretarse el próximo año."Será un elemento a tomar en consideración si Milei seguiría esa iniciativa o la rechazaría, dado que nos vamos a encontrar a la República Popular China, a la Federación de Rusia, y obviamente que él pensará en tener mejor una relación más cercana con Estados Unidos que con esas potencias económicas", explica el maestro de la FES Acatlán.El profesor David García afirma que es posible que un gobierno de Milei decida seguir en el proceso de incorporación a los BRICS por la "proyección internacional" que este grupo daría a Argentina."Le conviene más al propio Milei ingresar puesto que es un foro que le dará mucho protagonismo a Argentina (…) me parece que no desaprovecharán la oportunidad de estar allí", dice el profesor García.Para Cristian Alarcón, lo que se puede esperar en términos de política exterior es "un sectarismo absoluto que implica locuras tales como que no quiere mantener relaciones diplomáticas con China o con o con Brasil que es nuestro principal socio económico, el país al que más de exportaciones hace la industria argentina y China, uno de los países a los que más exporta el agro"."Hay que ver en su alianza con las distintas derechas internacionales cómo el imperativo ideológico va a perjudicar la economía argentina en lugar de beneficiarla y si es tan pragmático como se dice y va a poder superar sus pruritos ideológicos para tener este comercio libre entre comillas, que esto todo lo que quiere, no solamente con aquellos que piensan como él", afirma Alarcón.

