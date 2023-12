https://sputniknews.lat/20231208/america-del-sur-podria-decir-adios-a-los-combustibles-fosiles-pero-no-sera-un-camino-facil-1146391759.html

América del Sur podría decir adiós a los combustibles fósiles, pero no será un camino fácil

Aunque Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro coinciden en que es necesario modificar el sistema financiero internacional para lograr la transición energética, los presidentes de Brasil y Colombia representan dos formas distintas de avanzar en la agenda sobre el cambio climático.Durante la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Petro sumó a su país al Tratado de no proliferación de combustibles fósiles.Se convirtió así en el primer país latinoamericano que impulsa esta iniciativa, a pesar de que Colombia "aún vive del petróleo y del carbón y hace esfuerzos por escaparse de él, no me cabe ninguna duda de cuál posición tomar, la posición es al lado de la vida", declaró el mandatario, en el marco del evento que se lleva a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre."El tema de los combustibles fósiles sigue siendo el tema central de la COP28, aunque no parece que vaya a haber mayores expectativas de decisiones radicales", consideró el experto.El analista consideró que, más allá de que los países con los mayores índices de contaminación se comprometan con nuevas metas de descarbonización, resulta indispensable "avanzar en una transición energética radical", manifestó.Petro también llamó a la región a dejar atrás los combustibles fósiles. "Profundicemos el camino del futuro. No hay marcha atrás. No podemos volver al petróleo, al carbón, no podemos volver al gas como las materias de la riqueza suramericana", indicó el jefe de Estado colombiano.Al mismo tiempo, el 2 de diciembre, el presidente Lula da Silva confirmó que Brasil será miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), como país observador, y con el propósito de promover la transición energética."Vamos a insistir en la importancia de superar la política de combustibles fósiles, para que los países que ganan dinero con esta política puedan invertir en la energía del futuro, la energía verde. Queremos superarla, pero el camino hacia ello es un reto", dijo Lula.La propuesta del presidente Lula "ya se ha planteado en otros contextos", subrayó Guzmán-Hennessey.Sin embargo, "mientras no haya una política definitiva de abandono de combustibles fósiles y menos aún mientras se sigan explotando inclusive en la selva amazónica no llegaremos a los objetivos del Acuerdo de París nunca", advirtió el experto.Un nuevo sistema financiero Durante la COP28, Petro aseguró que no serán aprobados nuevos proyectos de exploración petrolera en Colombia, a pesar de la importancia clave del sector en la economía nacional. A diferencia del planteo de Lula da Silva, que procuraría que las ganancias de los hidrocarburos sustenten la transición energética, Petro busca otra forma de financiar esta transformación."No hay que pedir limosna, hay que reformular el sistema financiero internacional. Para eso deberían estar estas COP. Para aliviar las cargas fiscales de nuestros países para que puedan invertir en soluciones climáticas", sostuvo el presidente colombiano en Dubái.No obstante la diferencia entre los planteos, Lula también insistió en la necesidad de reformar las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en favor de la financiación de los mecanismos medioambientales.Asimismo, indicó que los cuestionamientos por una posible ralentización en la economía global al reemplazar la matriz productiva basada en hidrocarburos por energía renovables y limpias, "no están leyendo bien la realidad de la ciencia y de los desastres climáticos"."Si se hace una rápida reindustrialización en otros sectores y se avanza hacia la estructuración global de una economía sin carbono, no tiene por qué haber efectos negativos", planteó el académico."Hoy tenemos 1,5 grados extra y esta es una realidad que tenemos que atender entre todos", recalcó.

