El COI da luz verde a participación de atletas rusos en los JJOO 2024 bajo bandera neutral

El COI da luz verde a participación de atletas rusos en los JJOO 2024 bajo bandera neutral

MOSCÚ (Sputnik) — Un total de 11 deportistas rusos y bielorrusos serán admitidos a los Juegos Olímpicos de 2024 en estatus neutral, anunció el Comité Olímpico... 08.12.2023

internacional

coi

⚽ deportes

rusia

juegos olímpicos

juegos olímpicos de parís 2024

El COI dictaminó que entre los 4.600 deportistas que se clasificaron para los JJOO 2024 solo se admitirán 11 atletas individuales neutrales: ocho con pasaporte ruso y tres, con el bielorruso. El organismo deportivo destacó que no se considerarán los atletas que apoyen la actuación de Rusia en Ucrania ni los relacionados con los servicios de seguridad rusos o bielorrusos. Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa en Ucrania que continúa desde febrero 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. En particular, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en competiciones debido a las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, en marzo pasado, el Comité recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación rusa en Ucrania ni están vinculados con el ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos en condición de neutrales. En cuanto a los JJOO 2024, muchos países ya se opusieron a la posible admisión de los deportistas rusos y bielorrusos e incluso plantearon boicotear el evento por esa razón.

