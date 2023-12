https://sputniknews.lat/20231208/exministro-reivindica-los-noventa-menem-fue-quien-mas-aporto-al-desarrollo-de-los-argentinos-1146417893.html

Exministro reivindica los noventa: “Menem fue quien más aportó al desarrollo de los argentinos”

En esta edición, conversamos sobre los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple Argentina y dialogamos con un exfuncionario muy cercano al expresidente... 08.12.2023, Sputnik Mundo

Exministro reivindica los noventa: “Menem fue quien más aportó al desarrollo de los argentinos” En esta edición, conversamos sobre los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple Argentina y dialogamos con un exfuncionario muy cercano al expresidente Carlos Menem, que gobernó durante los años 90 y cuyas políticas podría imitar Javier Milei. Además, hablamos de los primero pasos de Daniel Noboa como presidente de Ecuador.

Este 10 de diciembre, Javier Milei asumirá como presidente, al mismo tiempo que se cumplen 40 años desde el retorno de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín. En este período hay claroscuros, porque el éxito de la tradición democrática contrasta con las reiteradas crisis económicas y la pobreza, que supera el 40%."La política de memoria, verdad y justicia, y los juicios a los militares son un orgullo para el mundo. Por eso los principales dirigentes, cuando vienen al país van a recorrer la ESMA [ex centro clandestino de detención], que es ahora patrimonio de la humanidad. Muchos otros no lo lograron", agregó.A pesar de los discursos "peligrosos" de la nueva vicepresidente, Victoria Villarruel, que relativizan los delitos cometidos durante la última dictadura militar, dijo que no cree que este gobierno "avance hacia la liberación de responsables de delitos de lesa humanidad, porque "la corrieron de los centros de decisión luego de evaluar la opinión pública".Para Javier Milei, dentro de este período democrático, el mejor presidente fue Carlos Menem, quien llevó adelante una política neoliberal, de ajuste del Estado, con privatizaciones masivas de empresas y la implementación de un régimen cambiario de convertibilidad, donde un peso valía un dolar."Existe de forma creciente una reivindicación del Gobierno de la década de los noventa. La opinión pública ve esa etapa como positiva para el desarrollo del país y la vida de los argentinos. Menem fue uno de los presidentes más importantes que tuvo la Argentina contemporánea porque es quien más aportó al progreso del país y al bienestar de sus habitantes", afirmó Carlos Corach, exministro del Interior durante el menemismo (1995–1999).Asimismo, Corach reivindicó el achicamiento del Estado y el desprendimiento de empresas, aunque den rédito. "Empresas superhabitarias que se puedan privatizar, hay que privatizarlas. ¿Por qué le va a quitar al capital privado la oportunidad de beneficiarse de empresas que ven un resultado positivo financiero? Todo lo que se pueda transferir al sector privado hay que transferirlo, porque esa es de alguna manera la política que siguen todos los países que han tenido éxitos económicos en el mundo".Daniel Noboa y sus primeros pasosDaniel Noboa lleva solo dos semanas como presidente de Ecuador, y debe responder a las demandas de la sociedad, que pide principalmente seguridad y crecimiento económico."Vamos a cerrar este año con más de 7.000 muertes violentas y por esto, la principal demanda de la sociedad es la seguridad. Se está hablando de que Noboa evalúa crear plataformas marítiimas que funcionen como cárceles o bien ubicar criminales en islas", sostuvo Decio Machado, analista político en Ecuador.

