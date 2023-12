https://sputniknews.lat/20231208/no-es-mas-que-un-farol-rusia-califica-de-irreal-la-postura-de-eeuu-ante-el-dialogo-con-ucrania-1146408762.html

"No es más que un farol": Rusia califica de irreal la postura de EEUU ante el diálogo con Ucrania

Las aspiraciones de EEUU de que Rusia se vea obligada a sentarse a la mesa de negociaciones en las condiciones que imponga Ucrania no son realistas, afirmó el... 08.12.2023, Sputnik Mundo

A su vez, el politólogo ruso Igor Shatrov declaró a Sputnik que es un "intento de pasar por real sus ilusiones". El analista hizo referencia al contexto actual del conflicto, en el que el Senado no aprobó el apoyo solicitado por el líder de EEUU, Joe Biden, para Ucrania."La declaración se hace en un momento muy interesante —histórico y político—, cuando el propio EEUU no puede proporcionar financiación a Ucrania. Dicen que incitarán a Rusia a negociar en los términos de Ucrania y que seguirán apoyándola en el futuro, mientras que ellos mismos ahora no pueden decidir sobre este apoyo, porque no hay dinero en el presupuesto y la situación política es inestable", enfatizó.El experto ve en esta actitud de Estados Unidos un intento de demostrar que sigue controlando la situación.Las declaraciones de Peskov se produjeron después de que el asesor adjunto de Seguridad Nacional de EEUU, Jonathan Finer, declaró que Washington quiere imponer la voluntad de Kiev a Moscú sobre la solución de la crisis ucraniana en 2024."Nos gustaría que los ucranianos estén en una posición en la que Rusia tenga que tomar una decisión a finales del año que viene: o se sientan a la mesa de negociaciones bajo términos aceptables para Kiev y basados en la Carta de la ONU, que refuerza la soberanía y la integridad territorial de toda Ucrania; o se enfrentarán a una Ucrania más fuerte, respaldada por una industria más fuerte en Estados Unidos y Europa", indicó.El funcionario de la Casa Blanca explicó que éste es el tipo de "dilema" que a Estados Unidos le gustaría crear a Rusia. "Es una elección estratégica muy difícil. No sé qué decidirán finalmente los rusos. Pero es el tipo de dilema que nos gustaría crearles", concluyó Feiner.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul. Desde entonces, las partes no han retomado esas consultas.

