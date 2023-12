https://sputniknews.lat/20231208/sin-la-ayuda-de-eeuu-ucrania-puede-tener-problemas-con-los-pagos-sociales-en-enero-de-2024-1146402758.html

"Sin la ayuda de EEUU, Ucrania puede tener problemas con los pagos sociales en enero de 2024"

2023-12-08T12:12+0000

ucrania

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

internacional

"El régimen de Kiev podría tener que hacer frente a un déficit de 20.000 millones de grivnas [unos 545 millones de dólares] para gastos sociales. Si la ayuda estadounidense no llega a tiempo, Ucrania empezará a recortar el gasto social y humanitario", escribió Nikolái Azárov en sus redes sociales.El 6 de diciembre, un proyecto de ley para asignar más de 100.000 millones de dólares en ayudas a Kiev e Israel, entre otros países, no superó una votación de procedimiento en el Senado estadounidense, y su examen quedó bloqueado.Anteriormente, los demócratas habían propuesto abrir el debate y someter la petición a votación en el Senado. Para completar el procedimiento, era necesaria la aprobación previa de la decisión correspondiente por parte de 60 senadores. La moción no obtuvo el apoyo necesario, por lo que la Cámara Alta del Congreso aún no podrá examinar la petición en cuanto al fondo, y mucho menos aprobarla. 49 senadores se pronunciaron a favor y 51 en contra.El proyecto de ley prevé la asignación de fondos multimillonarios para la ayuda a Ucrania, Israel, así como medidas para resolver la situación en la frontera sur de EEUU.La cuestión de la protección de las fronteras se ha convertido en una manzana de la discordia en la consideración de la nueva ayuda a Kiev. Los congresistas republicanos han afirmado que no apoyarán la asignación de fondos a Ucrania hasta que la Administración cambie su enfoque sobre la protección de la frontera estadounidense.El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, ha pronunciado un discurso especial debido a la incertidumbre en el Congreso en relación con el apoyo a Ucrania. Biden ha instado al Congreso a aprobar urgentemente la petición de fondos para Kiev. En sus palabras, los republicanos están "disparando a Kiev en la rodilla" al vincular la asignación de nuevos fondos al cumplimiento de sus inflexibles exigencias de reforma de fronteras y migración.

