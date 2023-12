https://sputniknews.lat/20231209/la-cidh-rechaza-la-liberacion-del-expresidente-peruano-alberto-fujimori-1146426159.html

La CIDH rechaza la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori

La CIDH rechaza la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el 8 de diciembre la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori... 09.12.2023

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el viernes la decisión de Perú, que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Esto, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)", dijo el organismo en un comunicado. La nota recuerda que el Estado peruano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Fujimori salió en libertad el miércoles luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dispusiera su excarcelación. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, en las que fueron asesinadas 25 personas, así como también por los secuestros de un periodista y de un empresario en 1992. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) otorgó a Fujimori un indulto por "razones humanitarias" a causa de un supuesto mal estado de salud del exmandatario. Este indulto fue revocado por la justicia en 2018, luego de haberse hallado vicios en su concesión, por lo que Fujimori debió retornar a prisión. En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto, luego de atender un recurso de hábeas corpus. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas, el 7 de abril de 2022 la Corte IDH ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario. El martes, el TC emitió un fallo en el que considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado y ordenó la liberación inmediata del exmandatario, de 85 años, que fue acatada por el Instituto Nacional Penitenciario. Luego del fallo del TC, el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, requirió el Estado peruano no liberar de forma inmediata a Fujimori hasta que el organismo internacional contara con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumplía con todas las condiciones; sin embargo, se ejecutó la excarcelación. En su comunicado, la CIDH recuerda a todas las autoridades estatales "su obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH, su intérprete última". Finalmente, hace un "enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad".

