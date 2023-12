https://sputniknews.lat/20231209/olaf-scholz-pierde-terreno-con-desaprobacion-total-y-posible-aparicion-de-un-canciller-oculto-1146409304.html

Olaf Scholz pierde terreno con desaprobación total y posible aparición de un 'canciller oculto'

Olaf Scholz pierde terreno con desaprobación total y posible aparición de un 'canciller oculto'

Una gran mayoría de alemanes desaprueba a Olaf Scholz como canciller del país. Al mismo tiempo, el Bundestag no aprobó el presupuesto de 2024, que otorgará... 09.12.2023

Solo el 20% de los ciudadanos alemanes están satisfechos con la labor de su canciller, Olaf Scholz, afirmó la última encuesta del canal de televisión ARD. Para el país, es el peor índice de aprobación del canciller desde 1997. Scholz ha perdido un 8% en el último mes. Al mismo tiempo, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, por sus siglas en alemán), al que pertenece Scholz, también está perdiendo popularidad, señaló la cadena. En las próximas elecciones obtendrá alrededor del 14% de los votos, de acuerdo con la encuesta de ARD. Los sondeos muestran que los socialdemócratas están incluso por detrás de los Verdes, con un 15%. Las más votadas serían la alianza CDU-CSU (32%) y la facción Alternativa para Alemania (21%).Esto sucede al tiempo que los funcionarios de Bundestag no aprobaron el presupuesto de 2024 y no lo harán antes de que termine de 2023, informan desde el SPD. Esta situación debilita aún más la posición política de Scholz al otorgar más poder al ministro de Finanzas del país, Christian Lindner.En ausencia de un presupuesto aprobado a principios del año siguiente, la ley establece que todos los gastos, excepto los obligatorios, son de competencia del ministro de Finanzas. Lindner podrá decidir qué proyectos de los ministerios siguen disponiendo de dinero. Sin embargo, la publicación señala la escasa probabilidad de que esto ocurra. La confrontación interna en este punto no conducirá a mayores índices de aprobación, sino que solo pondrá a los políticos en una posición más difícil.Informan que el Canciller Federal, Olaf Scholz, el Ministro de Finanzas, Christian Lindner, y el Ministro de Economía, Robert Habeck, quieren reunirse para una nueva ronda de negociaciones en un futuro cercano.

