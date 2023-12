https://sputniknews.lat/20231209/putin-queremos-crear-un-nuevo-modelo-que-sea-realmente-democratico-en-la-economia-mundial-1146434713.html

Putin: "queremos crear un nuevo modelo, que sea realmente democrático" en la economía mundial

Así lo afirmó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un evento organizado por el banco VTB, donde explicó que "ahora todo el sistema mundial de relaciones... 09.12.2023, Sputnik Mundo

IrreversibleEl jefe del Kremlin advirtió que el antiguo modelo unipolar está siendo sustituido por un modelo multipolar. "Queremos crear un nuevo modelo, que sea realmente democrático y en el que se imponga una competencia real y leal entre todos los agentes económicos. Ahora todo el sistema mundial de relaciones económicas está atravesando una etapa de cambio fundamental e irreversible", apuntó.De acuerdo a Putin, el cambio en la economía mundial y el surgimiento de nuevos líderes "es un proceso objetivo y en gran medida natural. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad".Al mismo tiempo, el mandatario del gigante euroasiático remarcó que las élites del Occidente colectivo buscan enlentecer este proceso y frenar artificialmente el crecimiento de las naciones que consideran parte de la "periferia mundial", a las que acostumbran explotar y utilizar como "colonias". "Para ello, recurren a restricciones sancionadoras, por ejemplo, influyendo en la situación política y provocando conflictos", advirtió.El Dr. en Relaciones Internacionales, Alberto Hutschenreuter, autor del libro El descenso de la política mundial en el siglo XXI, señala que el problema de hoy es que, si bien hay un gran comercio internacional, no hay un orden económico internacional. "Y hay algo peor que la ausencia de un orden internacional, que es la confrontación entre aquellos que deberían estar pensando en un orden económico internacional. Me refiero a Rusia–Occidente, China–EEUU, China–la India, o sea, los grandes poderes sobre los que recae la responsabilidad de configurar un orden económico, internacional, político, están enfrentados, entonces no parece que esté cerca la posibilidad de una configuración"."El discurso de Putin creo que hay que considerarlo en términos de un ascenso de nuevos poderes, de nuevas posibilidades, de un mundo más completo, con nuevos actores, e incluso quizá con nuevos territorios monetarios, puesto que la pandemia, las tensiones, la guerra, han creado nuevas situaciones. Por ejemplo, con el bloqueo de Occidente, Rusia ha desarrollado su propio microsistema económico que está funcionando, e incluso, como bien dijo Putin, el bloqueo, que es occidental, no ha hecho el efecto que se consideraba desde Occidente que haría en Rusia, puesto que la economía de Rusia, no solo siguió funcionando, sino que aquellos territorios que Occidente terminó desacoplando de Rusia —Europa particularmente en el campo de la energía—, fueron de alguna manera suplido por otros actores —China, India y otros—, de manera que la cuestión relativa con las exportaciones de materias primas prácticamente continuó", observa el Dr. Hutschenreuter.

