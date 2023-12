https://sputniknews.lat/20231207/putin-senala-que-rusia-supera-a-todos-los-paises-de-la-union-europea-en-tasa-de-crecimiento-1146371725.html

Putin señala que Rusia supera a todos los países de la Unión Europea en tasa de crecimiento

Putin señala que Rusia supera a todos los países de la Unión Europea en tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento económico de Rusia está por delante de la de todos los países de la Unión Europea, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin. 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T12:02+0000

2023-12-07T12:02+0000

2023-12-07T12:30+0000

economía

vladímir putin

rusia

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/07/1146372384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f3ab29d98ec488ede16a724de940910.jpg

Rusia está interesada en que su mercado sea abierto y competitivo, aseveró Putin."Estamos interesados en que nuestro mercado sea abierto y competitivo. Es una clave del desarrollo, un incentivo para el crecimiento cualitativo de las empresas nacionales, de toda la economía rusa. Repito, Rusia no expulsa a nadie y no se cierra a nadie", señaló..Presión exterior de OccidenteLos países occidentales intentan frenar artificialmente el crecimiento de la "periferia global", que antes utilizaban como colonia, afirmó el presidente ruso. El líder ruso añadió que Estados Unidos explota a los actores económicos, incluidos sus propios aliados. Rusia, por el contrario, está a favor de un modelo verdaderamente democrático de desarrollo económico mundial, señaló.Subrayó que hay líderes de países poderosos que no ceden a la presión exterior y se guían por sus intereses nacionales "a pesar de cualquier presión externa"."El sistema SWIFT está desacreditado"La actual infraestructura financiera en el mundo está desacreditado y sus fundamentos se reemplazan por los pagos en divisas nacionales, aclaró Putin.Rusia dejó de pagar comisiones a las empresas occidentales tras las sanciones contra el sistema bancario ruso, destacó el mandatario ruso. El jefe de Estado recordó que Occidente desconectó a los bancos rusos de los sistemas Visa y Mastercard como una de sus primeras decisiones el año pasado.Sin embargo, en la práctica, según el presidente, resultó que los ciudadanos y las empresas no notaron la transición sin problemas al sistema nacional de pagos, que ahora funciona y se desarrolla con éxito. "Al mismo tiempo, dejamos de pagar comisiones a las empresas occidentales. Solo perdieron lo que podrían haber ganado en Rusia", dijo Putin.Además, los objetivos de los detractores que restringían el acceso de los rusos a los sistemas de pago mundiales no se han alcanzado, Rusia sigue reforzando su soberanía en este ámbito, declaró Putin."Es evidente que no se han alcanzado los objetivos fijados por nuestros adversarios, al contrario, no hacemos más que reforzar nuestra soberanía en este ámbito y lo hacemos con bastante confianza", enfatizó.

https://sputniknews.lat/20231206/mercado-energetico-y-conflicto-en-gaza-los-temas-abordados-por-putin-en-arabia-saudita-1146348938.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia