AMLO anuncia una iniciativa de ley para prohibir los vaporizadores en México

AMLO anuncia una iniciativa de ley para prohibir los vaporizadores en México

2023-12-11T19:54+0000

2023-12-11T19:54+0000

2023-12-11T19:54+0000

"Antes de que yo me vaya, es más, antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir a los vapeadores, porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Les acaba todo su sistema respiratorio", aseguró en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que en esta industria actúan diversos intereses y fuertes cantidades de dinero. Los dichos de López Obrador surgieron en respuesta a un amparo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez otorgó a una compañía dedicada a este rubro, con el fin de que continuara vendiendo sus productos en Morelos, entidad localizada en el sur de la Ciudad de México."Aquí aprovecho para decir que el señor Laynez acaba de resolver que es legal la venta y distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud", reclamó el mandatario latinoamericano.Los antecedentesMéxico ha sido uno de los países más férreos en detener la venta y consumo de cigarros electrónicos. Desde 2020 realiza varias acciones para regular la popularidad de estos productos. Ese año, las autoridades mexicanas prohibieron la importación de vaporizadores y las sustancias utilizadas en ellos.En mayo de 2022 López Obrador firmó un decreto para prohibir el uso de nicotina en esos productos. El mandatario comentó en esa ocasión que un vapeador cuesta 300 pesos (17,20 dólares) y se consume en una semana, lo que genera un gasto mensual de 1.200 pesos (68,81 dólares)."La mayoría de las madres y los padres no saben del daño que ocasionan, dan hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud", criticó entonces..En abril de 2023, el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gabinete federal mexicano, Hugo López-Gatell, presentó la campaña "Denunciatón nacional contra el vapeo", con el fin de frenar su venta y uso entre la población."Tienen un estímulo de nicotina hasta 100 veces mayor al que puede producir fumar un cigarrillo. En los años 80 comenzaron a estimular la idea de sabores apetecibles (…) Supuestamente era menos tóxico, pero esto es falso", expuso el epidemiólogo en ese evento.

