"Te tienes que medicar de por vida": casi el 50% de los mexicanos sufre hipertensión arterial

Debido a los datos alarmantes, las autoridades mexicanas modificaron sus criterios para detectar a tiempo esta enfermedad silenciosa que afecta a más de 1.280 millones de personas en el mundo, principalmente en países de ingresos medios y bajos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Debido a que no se generan molestias (...) la población puede tener tiempo, meses o incluso años en que no sea diagnosticada", comentó en entrevista con Sputnik el investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), Ismael Ricardo Campos Nonato, quien formó parte del grupo de expertos que realizó el estudio Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. La única forma de detectar la hipertensión es midiéndose la presión arterial. Sin embargo, a decir del especialista, las autoridades sanitarias se enfrentan al reto de evaluar periódicamente, desde el primer nivel de atención, para identificar a las personas con cifras elevadas de tensión arterial. "Eso va a permitir que se haga un diagnóstico más oportuno y poder iniciar de manera temprana modificaciones en los factores que elevan la tensión arterial", asegura Campos Nonato.Según cifras de la Ensanut 2022, el 47,8% de los mexicanos tiene hipertensión arterial y el 65,5% de ellos desconocía padecer esta enfermedad hasta antes de ser evaluado en la encuesta.Una enfermedad para siempreTener hipertensión arterial siempre es a largo plazo, dice a Sputnik Daniela, quien fue diagnosticada con dicha enfermedad cuando tenía 29 años. "Te tienes que medicar toda la vida y constantemente estarte checando, no a diario, pero no sé, una vez al mes, una cosa así, para ver que la pastilla efectivamente está haciendo su función".Sin embargo, Daniela no es la única en su familia con esta enfermedad que provoca el aumento anormal y persistente de la tensión de la sangre en las arterias. "Mi mamá tiene hipertensión, mi abuela tenía hipertensión, todas mis tías tienen hipertensión, o sea, básicamente toda mi familia es hipertensa y desde muy jóvenes también, desde los 30, 35 años", relata la joven casi tres años después de conocer su diagnóstico.Por lo anterior, ella considera que lo suyo es genético, aunque reconoce que hay otros factores e identifica como detonante haber enfermado de COVID-19 varias veces sin tratarse adecuadamente. "La pandemia apenas empezaba aquí en México y yo regresé de Europa y me enfermé, me dio como gripa y fue algo muy leve, según yo, pero dejé que se me quitara sola y después, como al mes y medio, me daban taquicardias, amanecía muy agitada, como si hubiera corrido", explica.Además, Daniela es periodista y, durante la cuarentena, tenía tres trabajos al mismo tiempo —todos remotos—, así que se la pasaba todo el día en casa laborando. "Ser periodista consume mucho tiempo que puedes dedicar a otras cosas, a hacer ejercicio, a comer bien", relata la comunicadora y confiesa que, aunque siempre se ha ejercitado, a veces se salta comidas o no se alimenta bien."Fue un Covid mal cuidado que repercutió en mi corazón, el estrés de la pandemia, el estrés laboral y pues la genética, al final, es importante", considera.¿Qué es la hipertensión arterial?La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la hipertensión arterial como un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen tensión arterial elevada de forma persistente. Entre más alta es la presión, detalla el organismo, mayor es la dificultad del corazón para bombear la sangre a todo el cuerpo. Es por ello que se trata de una de las principales causas de muerte prematura en todo el mundo. Entre los principales síntomas se encuentran:En palabras de Campos Nonato, este padecimiento es causado por diversos factores, "entre ellos la ingesta elevada de sodio —en México estamos por encima de lo que recomienda la OMS—, el índice de masa corporal, el exceso de peso —en México, el 80% de la población tiene adiposidad (grasa) abdominal—, el tabaquismo, el envejecimiento de la población y, por último, el diagnóstico de diabetes, que ocurre frecuentemente en personas que tienen hipertensión".Al mismo tiempo, existen factores asociados con la urbanización que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. En opinión del experto del CINyS, los factores ambientales y laborales afectan de forma diferenciada a las personas que viven en áreas urbanas, quienes "generalmente están más sometidas a ruido, a estrés, a mayor consumo de alimentos ultraprocesados y a una mayor tensión"."Todo esto se combina para que en las poblaciones de regiones urbanas exista una mayor frecuencia de tensión arterial elevada", enfatiza el médico.Nuevos criterios para detectar la enfermedadLa Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 precisa que el incremento de casos de hipertensión arterial se explica por el "cambio en el diagnóstico: antes se consideraba presión arterial alta con 140/90; ahora es 130/80".En ese sentido, Campos Nonato detalla a Sputnik que, en el mundo, existen asociaciones especializadas que hacen consensos para definir los criterios que permitan definir la enfermedad. Las más importantes, de acuerdo con el investigador, son la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Europea de Hipertensión.El nuevo criterio, a decir de Nonato, permite a las instituciones de salud del país latinoamericano detectar de manera más temprana a un mayor grupo de población susceptible, quienes podrán realizar cambios en su estilo de vida para mejorar su salud."En el criterio pasado tienes más precisión de poder tener verdaderamente a las personas que son hipertensas, pero que requieren de tratamiento farmacológico", menciona el especialista y agrega: "ambas [mediciones] tienen utilidades diferentes, ambas se utilizan actualmente".En conclusión, el experto considera que las cifras recientes representan un área de oportunidad para modificar o retrasar la aparición de hipertensión arterial mediante estrategias diversas.Adicionalmente, el investigador hizo un llamado a mejorar la promoción y educación nutricional, incentivar a las personas a interesarse en monitorear su tensión arterial al menos una vez al año."No es suficiente solamente prescribir medicamentos, sino modificar las causas que podemos incidir (...) Todo esto va a mejorar el diagnóstico oportuno y, por otro lado, evitar complicaciones que son inherentes a la hipertensión arterial", concluye.

