El flamante presidente de Argentina reduce de 18 a 9 los ministerios del Gobierno

El flamante presidente de Argentina reduce de 18 a 9 los ministerios del Gobierno

BUENOS AIRES (Sputnik) — El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, firmó su primera disposición referida a su gabinete, en la que restringe de dieciocho... 11.12.2023, Sputnik Mundo

La estructura ministerial del nuevo Gobierno está conformada por las carteras de Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Infraestructura; Justicia; Seguridad; Salud y Capital Humano. El flamante presidente también dispuso la creación de tres secretarías que tendrán rango ministerial: la general, a cargo de su hermana, Karina Milei; de Medios y Comunicación; y Legal y Técnica. Para designar a su hermana como secretaria general de la Presidencia, Milei modificó el decreto 12, emitido en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que limita la prohibición de nombrar familiares en el Estado. El superministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tendrá a cargo las áreas de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social, y además controlará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Programa de Atención Médica Integral del Estado para jubilados y pensionados (PAMI). La nueva conformación del Estado sitúa la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la órbita el Ministerio de Justicia, mientras que el Servicio Penitenciario Federal estará bajo la esfera del Ministerio de Seguridad. La Agencia Nacional de Discapacidad pasará a depender de la Jefatura de Gabinete y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena estarán bajo el dominio de la cartera de Capital Humano. Primera rueda de prensa El nuevo portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que los anuncios económicos del Ejecutivo presidido por Milei se conocerán el 12 de diciembre por medio del ministro de Economía, Luis Caputo. En su primera rueda de prensa, Adorni aseguró que la frase "'no hay plata' no es una frase hecha", y que "se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal". El portavoz presidencial advirtió que se vienen cambios que serán "complejos" y reafirmó que la voluntad del presidente argentino "es que este sea el inicio de una Argentina distinta, donde no se tenga que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios bajos". En otro tramo de la conferencia, Adorni, destacó que "los empleados públicos que trabajan, que aportan valor y que lo dan todo cada día no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación", e insistió en que el nuevo Ejecutivo piensa en "poner en valor al empleado público". Durante su discurso presidencial en las escalinatas del Congreso, el flamante presidente confirmó un ajuste fiscal de cinco puntos del producto interior bruto (PIB) que "caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado". Milei y su gabinete asumieron el 10 de diciembre, fecha en la que el país cumplió 40 años ininterrumpidos de democracia.

