La futura ministra de Seguridad de Argentina sostiene que el país necesita un cambio de fondo

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra designada de Seguridad y excandidata presidencial argentina, Patricia Bullrich, aseguró en declaraciones exclusivas a... 10.12.2023, Sputnik Mundo

"Argentina necesita un cambio muy de fondo", aseveró la referente de la alianza Juntos por el Cambio (centroderecha) y otrora rival de Milei, de la coalición La Libertad Avanza (ultraderecha), en la primera vuelta electoral, hasta que decidió apoyar al libertario para el balotaje. La futura ministra de Seguridad, quien ya estuvo en ese cargo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), sostuvo que "ese cambio de fondo pasa porque objetivamente ha habido una situación de manejo económico que es necesario cambiar rápidamente". Bullrich lamentó no poder brindar información sobre las medidas que adoptará su cartera. "Vamos a dar la información a partir del día de mañana porque no hemos jurado", afirmó. La dirigente política sí cuestionó el legado del Gobierno de Alberto Fernández que concluyó el 10 de diciembre con el traspaso de mando. "Los argentinos estamos muy mal, en la situación económica y de seguridad", afirmó. La próxima ministra de Seguridad respaldó el cambio de protocolo que inauguró Milei en la ceremonia del traspaso de mando, al dirigirse a sus seguidores desde las escalinatas del Poder Legislativo, frente a la Plaza Congreso, y no dentro del parlamento, donde los diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa presenciaron el traspaso de mando. Milei recorrió los casi dos kilómetros que separan el Congreso de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en un automóvil descapotable, una tradición que siguió el primer presidente democrático tras la última dictadura (1976-1983), Raúl Alfonsín, y los dos mandatarios que lo sucedieron, Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001). La asunción de Milei se celebra en el mismo día en que Argentina cumple 40 años ininterrumpidos desde su regreso a la democracia.

